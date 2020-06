Vanaf 15 juli zijn Belgen weer welkom op Malta en vliegt Air Malta opnieuw vanaf Brussels Airport. Je kan dus deze zomer nog de mooiste baaien gaan bewonderen, vanop een strand of... zeilboot.

Het gunstige Maltese klimaat (maximum 27°C in augustus, niet lager dan 15°C in februari) staat garant voor een zonnige vakantie binnen Europa. De helder turkooizen zee met zwemwater van topkwaliteit is perfect voor een strandvakantie maar je kan met je bubbel ook een zeiltocht maken langs de mooiste baaien van de eilandengroep. Via Malta Sailing Experiences kan je een zeilboot mét kapitein charteren voor een dag of langer. Ontdek zo de mooiste plekken van de archipel en bewonder onderweg de Blue en Crystal Lagoon op Comino of de Paradise en Anchor Bay bij de westkust van Malta.

St Peters Pool © Visit Malta

Ta Fra Ben © Visit Malta

Golden Bay © Visit Malta

Paradise Bay © Colourspeak - Kerry G

Blue Lagoon © Visit Malta

Ghajn Tuffieha Bay © Visit Malta

Meer info over Malta vind je op www.malta.be en www.visitmalta.com

Lees ook:

Dit zijn volgens Airbnb de trending bestemmingen in 2020

Wandelinspiratie: 25 unieke wandeltochten in de hele wereld

10 te ontdekken plaatsen in Spanje

Video: de onbetreden paden op Tenerife

Het gunstige Maltese klimaat (maximum 27°C in augustus, niet lager dan 15°C in februari) staat garant voor een zonnige vakantie binnen Europa. De helder turkooizen zee met zwemwater van topkwaliteit is perfect voor een strandvakantie maar je kan met je bubbel ook een zeiltocht maken langs de mooiste baaien van de eilandengroep. Via Malta Sailing Experiences kan je een zeilboot mét kapitein charteren voor een dag of langer. Ontdek zo de mooiste plekken van de archipel en bewonder onderweg de Blue en Crystal Lagoon op Comino of de Paradise en Anchor Bay bij de westkust van Malta.Meer info over Malta vind je op www.malta.be en www.visitmalta.com