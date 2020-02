De toeristen die de berggorilla's in Oeganda bezoeken zijn tegelijk een vloek en een zegen. Ze brengen geld in het laatje voor het park, maar dragen ook infectieziektes over omdat ze te dicht bij de beesten komen. Dat blijkt uit onderzoek in het Bwindi Nationaal Park.

Berggorilla's zijn een bedreigde soort die alleen in Oost-Afrika voorkomt. Van de 1.059 levende gorilla's, bevindt meer dan 40 procent zich in het Bwindi National Park in het zuidwesten van Oeganda. De apen vormen het hart van een groeiende toeristische industrie, die hen beschermt voor stroperij. Maar te nauw contact tussen mensen en gorilla's vormt ook een risico voor de overdracht van ziekten.

Infecties

Gorilla's zijn bijzonder gevoelig voor menselijke infectieziekten. Vooral luchtwegeninfecties zijn gevaarlijk: ze zijn verantwoordelijk voor 20 procent van de plotselinge sterfgevallen bij de dieren. Daarom mogen heeft de Oegandese regering regels opgesteld om de gorilla's te beschermen. Zo mag elke gorillagroep slechts gedurende één uur per dag bezoek krijgen van maximaal acht toeristen. De toeristen moeten dan te allen tijde op 7 meter afstand van de dieren blijven.

Maar volgens een nieuwe studie in 'Frontiers in Public Health' respecteert 98 procent van de toeristen de regel niet, zelfs niet wanneer ze erop gewezen worden. 'Bij alle bezoeken aan de gorilla-groepen kwamen de toeristen dichter dan 7 meter. In 14 procent van de waarnemingen was de afstand tussen mens en gorilla slechts drie meter of minder', legt onderzoekster Annalisa Weber uit.

Verantwoordelijkheid

Dat kan het gorillatoerisme op lange termijn in het gedrang brengen. 'Er is actie nodig om ziekterisico's te beperken', klinkt het bij Gladys Kalema-Zikusoka, die eveneens meewerkte aan de studie.

Het goede nieuws is dat toeristen wel degelijk bereid zijn om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen bij het beschermen van de gorilla's. 'Uit een recente bevraging blijkt dat 73 procent van de toeristen bereid is om een beschermend gezichtsmasker te dragen tijdens een gorillabezoek. Ook de parkambtenaren willen er alles aan doen om de dieren te beschermen.

