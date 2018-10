Toerisme in Vlaanderen stevent af op nieuw record

De toeristische sector in Vlaanderen kan terugblikken op een prima eerste jaarhelft. Van januari tot en met juni 2018 werden 14,2 miljoen toeristische overnachtingen genoteerd, 1 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar (+8 pct). '2018 is zo goed op weg om de recordcijfers van 2017 te overtreffen', zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts in een persmededeling.

De toeristische aankomsten en overnachtingen klimmen over de hele lijn naar nieuwe hoogtes, maar het zijn vooral de buitenlandse bezoekers die de grootste groei realiseren. Zij zijn goed voor 750.000 overnachtingen extra (+11 pct), daar waar bij de binnenlandse bezoekers 250.000 overnachtingen extra werden geregistreerd (+4 pct).

Nieuwe trend

De extra buitenlandse bezoekers kwamen vooral uit de buurlanden. Er waren onder andere 10 procent meer Duitse en 12 procent meer Franse en Britse toeristen. De Chinezen lieten zich evenmin onbetuigd (+24 pct), evenmin als de Brazilianen (+20 pct) en de Amerikanen (+17 pct). Een nieuwe trend is dat meer buitenlandse bezoekers naar Vlaanderen komen voor een korter verblijf, met een beperkter aantal overnachtingen, luidt het.

En minister Weyts ziet die goede cijfers graag nog stijgen. 'Het aantal overnachtingen op conto van culturele meerwaardezoekers uit het buitenland moet tot 2020 groeien met 4 procent per jaar', aldus Weyts.