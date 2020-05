Het gevoel van extreme hitte, vastgelegd met een klik op de knop

36°C Jordanië: De wind waait zacht rond mijn oren. Dit is het enige hoorbare geluid. Er is niets anders te zien dan zand en wolken. De wind neemt in kracht toe en ik waag me verder in de leegheid van de woestijn. Zand danst rond me en wil mij ook doen dansen. Golven van wind trekken me mee in de dans van de leegte.