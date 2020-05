De touroperatoren van Sunweb Group (Sunweb, Eliza was here en Totally) gaan een jaar lang de prijzen bevriezen van de geboekte vakanties die wegens de coronacrisis geannuleerd werden. Dat heeft de groep bekendgemaakt. Reizigers die hun vakantie in het water zagen vallen, zullen dus voor dezelfde prijs opnieuw dezelfde vakantie kunnen boeken.

Vakantiegangers die een reis geboekt hebben bij Sunweb Group maar hun trip wegens de coronapandemie afgeblazen zagen worden, zullen gebruik kunnen maken van een 'coronavoucher'. Dat is een waardebon ter waarde van het bedrag van de geannuleerde reis. Die voucher geeft hen de mogelijkheid om binnen het jaar exact dezelfde reis opnieuw te boeken voor hetzelfde bedrag. Wanneer de hotels of de vluchten duurder worden, blijft het oorspronkelijke tarief van kracht. De reiziger zal dus niet moeten bijbetalen. Ook eventuele vroegboekkortingen gaan niet verloren.

Het is evenwel nog niet duidelijk welk effect de coronacrisis op de prijzen zal hebben. Maar Sunweb Group zegt dat het systeem ook in het geval van prijsdalingen niet nadelig zal zijn voor de klanten. 'Als de prijzen dalen zullen de reizigers nog altijd gebruik kunnen maken van de voucher en zullen ze het verschil kunnen terugvragen', zegt Tim Van den Bergh, de CCO van de groep. Reizigers kunnen met de waardebon ook een andere vakantie boeken. Maar in dat geval worden wel de laatste tarieven van kracht. Wie de tegoedbon na een jaar niet gebruikt, kan dan weer vragen om een volledige terugbetaling. (Belga)

