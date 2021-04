Het concept van 'glamourous camping' is de afgelopen jaren een gigantische trend geworden. In België schoten er dan ook verschillende glampings als paddenstoelen uit de grond, met elk hun eigen karakter en beleving.

De lente is in het land. De dagen worden langer en de temperaturen (hopelijk) hoger. Voor wie al hunkert naar vakantie, lijsten we hier leuke glampings op om binnenkort tijdens een van de lange weekends alvast het vakantiegevoel op te zoeken.

Genieten in Han-sur-Lesse

Het Domein van de Grotten van Han in Han-sur-Lesse heeft naast een tentensite nu ook een 'glamping'-domein op poten gezet. Een verblijf in Cocoon Village is een volledig arrangement aan de rivier De Lesse met een lekker ontbijt, animaties, workshops en toegang tot de grotten.

De opening van Cocoon Village is voorzien voor 13 mei en beschikt over tenten voor twee, vier of zes personen met een eigen terras. Prijzen starten vanaf 170 euro voor twee nachten.

Domein van de Grotten van Han, Rue J. Lamotte 2, 5580 Han-sur-Lesse

Hoog en droog in Oostkamp

Zin om het kind in jezelf nog eens naar boven te halen? Zoals de naam al doet vermoeden, kan je bij 'Boomkamp' overnachten in een boomhut. Het domein is gelegen in de Lakebossen in Oostkamp en heeft een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Je kan er wandelen en fietsen in Ruddervoorde of citytrippen in Brugge. Dineren kan bij een van de karaktervolle restaurants in de buurt.

Boomkamp is voorzien van boomhutten en tenten voor twee personen vanaf 100 euro per nacht.

Boomkamp, Lakebossendreef 4, 8020 Oostkamp

Romantisch overnachten in Lochristi

'Tortiga' is een pop-up glamping, gelegen in Lochristi. Je verblijft op het prachtige domein van het kasteel van Beervelde in je eigen soort schildpad in het midden van de natuur. De designcabin is voorzien van eigen sanitair en een buitendouche. Op het domein zelf zijn er in de zomer een cocktailbar en live muziekoptredens, alsook een sauna en hammam. Ideaal voor een romantisch weekend met z'n twee.

Bij Tortiga verblijf je in cabins voor twee personen, met de mogelijkheid tot het huren van een vergaderruimte of een work cabin voor telewerken met uitzicht op de natuur.

Tortiga, Langerbruggestraat 31C, 9041 Lochristi

Rust in het midden van de natuur in de Belgische Ardennen

Een kleine roadtrip naar de Belgische Ardennen? Neem je gezin mee op lang weekend kamperen in een cabin van 'Nutchel'. Je kan er fietsen in de natuur, boeken lezen in de bibliotheek of een gezelschapsspel spelen. Neem een hut met hot tub en kom helemaal terug tot jezelf in het hartje van de Belgische Ardennen.

Nutchel heeft cabins voor twee, vier of zes personen en is voorzien van een outdoor barbecue. Prijzen starten vanaf 560 euro voor vier nachten.

Nutchel, Rue de Radelange 51, 6630 Martelange

Wellness in Turnhout

Bij biohoeve ''t Bezige Bieke' kom je helemaal tot rust in een van hun wellnessfaciliteiten. Het domein beschikt over een hot tub, een sauna en een buitenzwembad. Het glampingdomein is ook voorzien van een eigen moestuin, waardoor de eigenaars steeds verse en lokale producten aanbieden naar eigen voorkeur. Zo kan je ook kiezen voor vegetarische hapjes en mag je de groenten zelf oogsten. In de namiddag kan je relaxen bij een high tea op het terras.

Biohoeve 't Bezige Bieke, Steenweg op Baarle-Hertog 89, 2300 Turnhout

Indien je op zoek bent naar een leuke activiteit tijdens je kampeertrip, of je gewoon een leuke daguitstap wil doen tijdens de paasvakantie, kan je terecht bij Live the World. Vlamingen Zoë Vets en Joris Vanherp startten eind vorig jaar een startup met meer dan 200 plaatsen en activiteiten om te ontdekken in ons Belgenland.

Hoeft het niet zo chic? In deze lijst van websites vind je de perfecte kampeerspot om zelf je tent op te slaan of een tentje te huren en met het hele gezin samen rond het kampvuur te zitten.

Campspace

Welcome to my garden

Boerenbed

