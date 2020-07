Eco, luxe, charmant of minimalistisch: op deze plekken in de Provence logeer je in een roulotte of cabanne met très belle vue vanuit de bomen, op de wijngaarden of het water.

Een origineel logement is al een bestemming op zich, nog leuker wordt het als je boomhut of woonwagen ook nog eens op een fascinerende plek staat. In de Provence bijvoorbeeld. Er is een keur aan hutten en woonwagens op al even uiteenlopende domeinen. Plus: de kans is groot dat je je semi-kampeervakantie niet in de moesson- of miezerregen zal doorbrengen.

Bij camping La Sorguette in L'Isle-sur-la-Sorgue slaap je in een boomhut/vogelnest op een paar meter van de oevers van de Sorgue.

© La Sorgette

Nog aan de groene oevers van de Sorgue, in Lagnes, liggen de hutten van La Coutelière. Er is ook een paalhut met een terras boven de rivier.

© Coutelière

Luxe B&B Maison Valvert in Bonnieux heeft een indrukwekkende boomhut in de tuin, gebouwd volgens de filosofie van Alain Laurens: geen enkele tak werd afgehakt en zonder spijkers

© Maison Valvert

De Cabanes van het ecodomein Coucoo Grands Cépages liggen tussen de wijngaarden van Châteauneuf-du-Pape, op of aan het meer La Lionne. Behalve in het hoofdgebouw is er nergens wifi. Ecohut Utopie in het midden van het meer bereik je enkel met de boot.

© Herve Hote

Ook in Cairanne slaap je tussen de wijnranken bij Les Roulottes d'Yguaris. De snoepkleurige woonwagens kijken uit op de bergtoppen van de Dentelles de Montmirail. Voor kinderen zijn er kleine woonwagens met babyfoon naast die van de ouders.

© Roulottes Yguaris

Bij Bastide de Marie in Ménerbes, middenin een wijngaard van 23 hectare, kan je terecht voor een hippie-chic verblijf in de stijlvol ingerichte grasgroene woonwagen.

© Bastide de Marie - Hotel Menerbes

De woonwagen van yogaresort L'Oustaou du Luberon in het landelijke Villelaure staat naast het zwembad en de verwarmde zwemspa/jacuzzi. Het terras kijkt uit op de ongerepte natuur.

© L'Oustaou du Luberon

Lees ook:

Op wijntrip: 9 Europese wijnhuizen bekroond om bezoekervaring

Lang wandelen in Frankrijk: dit zijn de mooiste meerdaagse wandeltochten

Tip: 4 x microkamperen bij locals in de natuur

6 keer bubbelproof slapen in de Belgische natuur

Een origineel logement is al een bestemming op zich, nog leuker wordt het als je boomhut of woonwagen ook nog eens op een fascinerende plek staat. In de Provence bijvoorbeeld. Er is een keur aan hutten en woonwagens op al even uiteenlopende domeinen. Plus: de kans is groot dat je je semi-kampeervakantie niet in de moesson- of miezerregen zal doorbrengen.Bij camping La Sorguette in L'Isle-sur-la-Sorgue slaap je in een boomhut/vogelnest op een paar meter van de oevers van de Sorgue. Nog aan de groene oevers van de Sorgue, in Lagnes, liggen de hutten van La Coutelière. Er is ook een paalhut met een terras boven de rivier. Luxe B&B Maison Valvert in Bonnieux heeft een indrukwekkende boomhut in de tuin, gebouwd volgens de filosofie van Alain Laurens: geen enkele tak werd afgehakt en zonder spijkersDe Cabanes van het ecodomein Coucoo Grands Cépages liggen tussen de wijngaarden van Châteauneuf-du-Pape, op of aan het meer La Lionne. Behalve in het hoofdgebouw is er nergens wifi. Ecohut Utopie in het midden van het meer bereik je enkel met de boot. Ook in Cairanne slaap je tussen de wijnranken bij Les Roulottes d'Yguaris. De snoepkleurige woonwagens kijken uit op de bergtoppen van de Dentelles de Montmirail. Voor kinderen zijn er kleine woonwagens met babyfoon naast die van de ouders. Bij Bastide de Marie in Ménerbes, middenin een wijngaard van 23 hectare, kan je terecht voor een hippie-chic verblijf in de stijlvol ingerichte grasgroene woonwagen. De woonwagen van yogaresort L'Oustaou du Luberon in het landelijke Villelaure staat naast het zwembad en de verwarmde zwemspa/jacuzzi. Het terras kijkt uit op de ongerepte natuur.