Dit jaar eindigden er negen Europese wijnen in de top 20 van de World's Best Vineyards Awards. De prijs betekent dat een bezoek aan zo'n wijnhuis absoluut de moeite - lees: een ware belevenis - is.

De World's Best Vineyards Awards bekroont elk jaar wijngaarden die uitblinken in modern wijntoerisme. De nominatie gebeurt door een internationale jury van meer dan 500 wijnexperts, verdeeld in 18 geografische regio's, met elk 36 experts. Volgens de organisatie is er geen definitie voor een geweldige wijngoedbeleving, op dezelfde manier als er geen vaste omschrijving is voor fantastische wijn. Er zijn geen af te vinken criteria, de beleving omvat allerlei dingen die verband houden met het bezoek: de rondleiding, degustatie, sfeer, architectuur, wijn, het eten, personeel, uitzicht enzovoort.

Doma?ne Wachau © -

Am Schloss

In de top 20 staan ook negen Europese wijnmakers, die dus garant staan voor een fijn wijngoedbezoek dichterbij huis. Europa's beste wijngaard (van nummer 16 naar de derde plaats gekatapulteerd) ligt niet in traditionele Franse of Italiaanse wijnregio's, maar in een Oostenrijkse Donau-vallei. Domäne Wachau, met zijn barokke kasteel en omgeving met Unesco-erkenning, is niet alleen een lust voor het oog, ook de witte Grüner Veltliner-wijnen vallen in de smaak.

Cha?teau Smith Haut Lafitte © -

Au Château

De hoogst geplaatste Franse wijngaard, met een opwaartse sprong van zeven plaatsen naar nr 7, is Château Smith Haut Lafitte bij Bordeaux. De buren van Château Pichon Baron maken hun debuut in de top 20 op nummer 19. De beste Italiaan is Antinori nel Chianti Classico in Toscane, met een winst van negen plaatsen, op nr 9. De nieuwe kelder, een steenrode structuur van terracotta en hout, opende in 2012 en werkt met zwaartekracht in plaats van pompen of mechanica.

Antinori nel Chianti Classico © -

Vamos vinos

De Spaanse wijnmakerij Marques de Riscal won drie plaatsen en eindigt op nummer 6 met z'n Frank Gehry-architectuur (met hotel), traditionele wijnvariëteiten en gastronomisch aanbod. Gonzalez Byass Bodegas Tio Pepe volgt op de achttiende plaats. Ook Portugal prijkt op de lijst. Bij Quinta do Crasto (nr 8) slaap, eet en zwem je op een unieke plek met uitzicht over de Douro bovenop de wijngoedbeleving. Gaat het richting Duitsland, dan vind je ook daar twee aanraders, nummer 12 en 15 op de awards-lijst.

Marques de Riscal © -

De volledige top 20

1. Zuccardi Valle de Uco - Argentinië - Best in South America

2. Bodega Garzón - Uruguay

3. Domäne Wachau - Oostenrijk

4. Montes - Chili

5. Robert Mondavi Winery - Californië - Best in North America

6. Marqués de Riscal - Spanje

7. Château Smith Haut Lafitte - Frankrijk

8. Quinta do Crasto - Portugal

9. Antinori nel Chianti Classico - Italië

10. Viña Vik - Chili

11. Catena Zapata - Argentinië

12. Schloss Johannisburg - Duitsland

13. Rippon - Nieuw Zeeland - Best in Australasia

14. Delaire Graff Estate - Zuid-Afrika - Best in Africa + Highest climber

15. Weingut Dr. Loosen - Duitsland

16. Ridge Vineyards, Monte Bello - U.S. - Highest new entry

17. Craggy Range - Nieuw Zeeland

18. Gonzalez Byass Bodegas Tio Pepe - Spanje

19. Château Pichon Baron - Frankrijk

20. Opus One Winery - Californië

