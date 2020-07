Kamperen zit in de lift als bubbelproof logeeralternatief. Via deelplatform Campspace vind je mooie kampeerplekken midden in de natuur, op het privéterrein van locals en microcampings.

De Nederlandse startup ziet de vraag exploderen: in mei - juni 2020 steeg het aantal boekingen met meer dan 550% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bijna 70% van deze reislustigen is jonger dan 40 en wil al kamperend ontsnappen aan het drukke dagelijkse leven.

Campspace biedt plekjes aan van achtertuinen in de polder tot hutten in het bos, tussen de alpaca's of met je eigen bloementuin. Origineel onthaasten kan op campings in België, Nederland en Duitsland met als gemeenschappelijke deler de ligging in de rustgevende natuur. Ook zin gekregen? Hier zijn enkele inspirerende voorbeelden. En mocht je toch toe zijn aan een portie cultuur: soms ligt de stad verrassend onopvallend dichtbij.

Alpaca's in Haacht

Het weiland van Stéphanie & Michiel ligt op een kilometer van Haacht. Bij Camping Alpaca kampeer je effectief tussen de alpaca's. Na een kop koffie is het tijd om de alpaca's te voeren en kippen, pauwen en schapen te spotten.

Landgoed bij Den Bosch

Poot je tent neer in het weiland, onder de notenboom of bij het ven op het landgoed van 17 hectare. De omgeving - de Loonse en Drunense Duinen en de Binnendieze - verken je al fietsend, wandelend of varend. Ook een frisse duik in het ven behoort tot de mogelijkheden.

De weilanden van Reeuwijk

In het Groene Hart van Nederland, op een beschut grasperkje van 160 vierkante meter, kan je zowel een tent als caravan parkeren. Pak zon tussen de bomen op het privéveld, met uitzicht op de natuur, of leer de buren kennen: de grazende koeien en schapen, de boerderijdieren van gastheer Johan of de waggelende ganzen, zwanen en fazanten.

Bloementuin in Heidelberg

In het noordelijke deel van Heidelberg-Handschuhsheim ligt de bloementuin van de Duitse Andreas. Eet kersen, recht van de boom op het fleurige terrein en bewandel de prachtige natuur rond Heidelberg.

