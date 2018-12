Samoa viert als eerste het nieuwe jaar

Het inluiden van 2019 gebeurde met vuurwerk in hoofdstad Apia voor de lokale bewoners, en voor de toeristen die het nieuwe jaar eerder dan het thuisfront wilden inzetten.

Samoa was echter niet altijd de eerste om het nieuwe jaar verwelkomen. Integendeel, het land was laatste tot het in 2011 van tijdszone veranderde opdat de tijd beter aansloot bij belangrijke handelspartner Australië.

In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Auckland vindt de jaarovergang plaats om 12 uur Belgische tijd, en in de Australische stad Sydney om 14 uur. In die stad is er het traditionele vuurwerk in de buurt van het Sydney Opera House. Duizenden mensen haastten zich op 31 januari al vroeg in de ochtend naar de omgeving van het operagebouw om een goed plekje te bemachtigen om het vuurwerk te aanschouwen. Om middernacht zal er voor liefst 3,7 miljoen euro aan vuurpijlen de lucht worden ingeschoten, voor de ogen van minstens 1,5 miljoen aanwezigen.

Japan laat de klokken van zijn boeddhistische tempels 108 keer klinken om het nieuwe jaar in te luiden, het aantal aardse verlangens die een persoon moet overwinnen om de staat van nirwana te bereiken. Naar verwachting zullen tijdens de eerste drie dagen van 2019 miljoenen mensen een bezoek brengen aan de tempels en heiligdommen in het land, om te bidden voor geluk en welvaart.

In de Schotse stad Edinburgh worden tienduizenden mensen verwacht voor Hogmanay, de naam die de Schotten geven aan oudejaarsavond. In Londen zijn alle tickets voor het vuurwerk al uitverkocht, al is het spektakel ook live op BBC1 te volgen.

In Duitsland is het voor de feestvierders afzakken geblazen naar de Brandenburger Tor in Berlijn, waar onder meer Eagle Eye Cherry en Bonnie Tyler optreden, gevolgd door een laser- en vuurwerkshow om middernacht.

De festiviteiten in Parijs gebeuren onder toezicht van 12.000 politiemensen, om te vermijden dat de gele hesjes een domper op de feestvreugde worden.

Ook in New York zal er strenge beveiliging zijn, aangezien er 2 miljoen mensen verwacht worden aan Times Square. In de laatste seconden van 2018 zal zoals elk jaar een kristallen bal worden neergelaten. Dit jaar mogen elf journalisten op de knop drukken die de bal doet zaken, als symbool voor de uitholling van de persvrijheid in Amerika en in de rest van de wereld.

De eindejaarsvreugde eindigt dichtbij waar ze start: in Amerikaans-Samoa, gelegen naast Samoa.