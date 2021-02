Onze reisjournalist roadtript naar bestemmingen dichtbij en verzamelt reistips voor nu of straks. Deze week: diner op hotel.

Culinaire getaway

Bij Studio Penelope in Antwerpen kun je 'culinaire getaways' boeken. Niet alleen is de minibar van dit vakantieappartement gevuld met Belgische drankjes en snacks, je kunt ook een gastronomisch pakket met een lokaal takeawaydiner bestellen. Onder meer Le Pristine van Sergio Herman en het Italiaanse restaurant Da Fellini staan op de lijst die eigenaars Iris en Vincent samenstelden. Ze pikken het diner zelf op en bij het pakket krijg je een mooi minimagazine over de buurt en coronaproof activiteiten. studiopenelope.com, vanaf 175 euro per nacht voor 2 personen, inclusief ontbijt Le Bassin is een hotel-restaurant op de Visserskaai in Oostende, met zicht op het station en de dokken. De kamers kregen vorig jaar een frisse update en wie hier een overnachting boekt, kan ook proeven van de culinaire kunsten van Tom Vanhaecke, een van de Northseachefs met een voorliefde voor lokaal lekkers. Zo staat onder meer papillot van skreifilet op het menu, geserveerd met een flesje Amour Fou van de lokale stadsbrouwerij 't Koelschip. hoteldubassin.be, classic kamers vanaf 99 euro, inclusief ontbijt voor 2 personen Comme Chez Soye is een gastenverblijf in Floreffe, niet al te ver van Namen. Une chambre de charme noemen ze zichzelf en we kunnen ze geen ongelijk geven. De interieurstijl is nomad chic, met zachte aardekleuren, rotan lampen en zwarte details. Een beetje Bali, maar dan tussen de velden in België. Je kunt hier niet alleen een uitgebreid ontbijt boeken, maar ook fruits de mer, raclette of een Thais menu voor 's avonds. commechezsoye.com, vanaf 350 euro per nacht inclusief ontbijt voor 2 personen