Replica van de Titanic moet in 2022 gaan varen

In 2022 zal het schip ook dezelfde reis ondernemen als zijn voorganger, die in 1912 op zijn eerste reis tussen Southampton en New York tegen een ijsberg voer en zonk.

De Australische miljardair Clive Palmer maakte in 2012 de plannen bekend om een replica te bouwen van de Titanic. Hij richtte er de rederij Blue Star Line voor op. Drie jaar later werd de bouw stilgelegd vanwege financiële strubbelingen. 'Die zijn nu van de baan en de inspanningen om de Titanic II te bouwen en te laten varen zijn heropgestart', aldus Palmer.

Volgens de huidige planning zou de Titanic II in 2022 zijn maidentrip varen, van Dubai naar Southampton. Het schip zou dan tijdens de zomer de originele vaarroute van de Titanic volgen naar New York, en de maanden nadien wereldwijd cruises aanbieden.

De Titanic II krijgt hetzelfde interieur en dezelfde huttenindeling als de originele Titanic, in combinatie met moderne veiligheids- en navigatie-uitrusting. Het schip zal ruim 2.400 passagiers kunnen herbergen en enkele honderden bemanningsleden.

De bouw van het schip kost ongeveer 500 miljoen dollar (436 miljoen euro).

Bij de ramp met de 'onzinkbare' Titanic kwamen in 1912 meer dan 1.500 opvarenden om het leven.