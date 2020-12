Wie naar Cuba wil reizen zal vanaf 10 januari een negatieve coronatest moeten voorleggen. Dat heeft de communistische krant Granma vrijdag gemeld.

Enkel tests die maximaal 72 uur voor het vertrek zijn afgenomen worden geaccepteerd.

Cuba registreerde woensdag 217 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het hoogste aantal op één dag tijd sinds het begin van de coronapandemie in maart. Het land met 11 miljoen inwoners telt officieel 11.000 besmettingen en 140 overlijdens door COVID-19.

Deze nieuwe maatregel wordt genomen om 'coronagevallen aan te pakken die voornamelijk veroorzaakt worden door Cubanen uit het buitenland', aldus de krant. 'Sommige dagen hadden we meer geïmporteerde gevallen dan lokale gevallen', klinkt het bij het hoofd van de epidemiologie van het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid, Francisco Durán. (Belga)

Enkel tests die maximaal 72 uur voor het vertrek zijn afgenomen worden geaccepteerd.Cuba registreerde woensdag 217 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het hoogste aantal op één dag tijd sinds het begin van de coronapandemie in maart. Het land met 11 miljoen inwoners telt officieel 11.000 besmettingen en 140 overlijdens door COVID-19.Deze nieuwe maatregel wordt genomen om 'coronagevallen aan te pakken die voornamelijk veroorzaakt worden door Cubanen uit het buitenland', aldus de krant. 'Sommige dagen hadden we meer geïmporteerde gevallen dan lokale gevallen', klinkt het bij het hoofd van de epidemiologie van het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid, Francisco Durán. (Belga)