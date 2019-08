De John Lennon-muur in Praag, lang een symbool van vrije meningsuiting en protest tijdens het communistische tijdperk, wordt nu ironisch genoeg omgevormd tot een openluchtgalerij met strikt gereguleerde graffiti.

In de jaren 80, toen Tsjechië nog steeds onder een communistisch regime stond, spoten jongeren door John Lennon geïnspireerde graffiti en liedjesteksten van The Beatles op de muur. Sindsdien hebben mensen van over de hele wereld hun verontwaardiging in allerlei vormen en kleuren geuit op de bakstenen. Daar komt nu een einde aan.

Extra politiepatrouilles en bewakingscamera's moeten de muur beschermen tegen obscene tekeningen, vandalisme of toeristen die hun eigen slogans spuiten. Die beslissing kwam er nadat de strenge katholieke Orde van Malta, eigenaar van het gebouw, klacht indiende bij het stadsbestuur.

Volgens de Orde loopt het succes van de muur de spuigaten uit. Bomen en panden in de omgeving worden beklad met graffiti, en zelfs reisgidsen bieden spuitbussen aan hun groepen toeristen, met alle gevolgen van dien.

Vanaf nu mag niemand zich nog zomaar uitleven op de muur, tenzij op bepaalde dagen. Wel zullen internationale graffiti-artiesten uitgenodigd worden om de muur in ere te herstellen.