Podlachië: actief in het laatste oerbos van Europa

Podlachië ligt in het uiterste noordoosten van Polen en grenst aan Wit-Rusland en Letland Betekenis: Onder het bos Hoofdstad: Bialystok, het culturele en wetenschappelijke (dankzij de universiteit) centrum van de regio. De stad staat bekend om de vele kerken.

Podlachië heeft een uniek gebied binnen zijn grenzen: het Bialowieza woud, één van de allerlaatste oerbossen in Europa. Het is een woud dat niet aangetast werd door de mens. De bijzondere en gevarieerde flora in het bos zorgt voor een even bijzondere dierenwereld. Koning van het woud is de bizon, het grootste zoogdier in Europa. Maar bijna niet minder imposant zijn de elanden, wolven en lynxen die je er tegen kan komen.

Bialowieza is niet eens het enige oerbos (puszcza in het Pools) in Polen. Ook Knyszynska en Augustowska zijn eeuwenoude, onaangetaste wouden. Je kan er eindeloos wandelen of paardrijden zonder ook maar iemand tegen te komen.

De twee langste paardrijroutes in Polen lopen door Knyszynska en Augustowska. Ook de in totaal tweeduizend kilometer lange fietsroute Green Velo loopt gedeeltelijk door Podlachië . Dit deel van Polen is, omdat er geen hoge bergen zijn, zeer geschikt om te fietsen. Er is een uitgebreid netwerk aan fietspaden. Je kan fietsen door de oude bossen, tussen de nevelige moerassen, door weidelandschappen en door traditionele dorpjes met gastvrije en vriendelijke inwoners. Zeker wanneer je enkele woorden Pools spreekt, word je er met open armen ontvangen.

In deze oude dorpjes wonen afstammelingen van de Tataren, katholieke Polen en van oorsprong uit Wit-Rusland afkomstig orthodox christenen naast en door elkaar. Houten geschilderde kerkjes en moskeeën zijn het bewijs van het multiculturele verleden van de streek.

Poolse Amazone

Podlachië is het minst bevolkte deel van Polen. Natuurliefhebbers zijn hier dan ook prima op hun plek. Dertig procent van de natuur wordt beschermd in vier nationale parken en een groot aantal landschapsparken.

Het bekendste nationale park is Biebrza, genoemd naar het sterk meanderende riviertje met dezelfde naam. Het is een uniek gebied met moerassen en draslanden waar miljoenen vogels zich thuis voelen. Onder vogelaars is Biebrza Nationaal Park dan ook wereldberoemd. Er leven 271 vogelsoorten waaronder enkele ernstig bedreigde exemplaren. Biebrza doet wel een beetje denken aan de Okavango Delta in Botswana.

Een ander nationaal park, Narwianski, heeft met zijn labyrint van riviertjes en dichte bossen dan weer wat weg van het Amazonewoud in Brazilië en wordt daarom wel de Poolse Amazone genoemd.

Actief op het water

Al deze waterrijke gebieden nodigen uit tot een tocht in een kajak. Het is heerlijk peddelen door de vogelrijke moerassen waar je met een beetje geluk ook zomaar een eland in het water kan zien staan.

Een bekende kajakroute is die op de Sokolda rivier. Op de Narwa kan je een tocht maken in traditionele bootjes, pychowki genoemd. Stap tussendoor even aan wal om in de dorpjes de gekleurde houten huizen en kerken te bekijken.

De vele meren zorgen voor nog veel meer waterplezier: zeilen, windsurfen en waterskiën. Op het Pomorze meer wordt ieder jaar de regatta 'zeilen in ronde boten' georganiseerd. Om helemaal in de sfeer te blijven kan je in de buurt van het meer overnachten in ronde huizen.

Een ander bijzondere waterevenement is het 'zeilen-in-om-het-even-wat' dag in Augustow op de laatste zondag in juli. In datzelfde Augustow en ook in Szelment en Wasilkow zijn nieuwe faciliteiten aangelegd om te waterskiën. Je kan er ook al het benodigde materiaal huren.

Augustow wordt in verband met de vele meertjes en kanalen ook wel het Venetië van het noorden genoemd. Met alle mogelijke boten kan je er het water op. Zo kan je met een kajak door het oerbos peddelen of een tocht maken in een gondel, exclusieve catamaran of passagiersboot. Grijp hier je kans om een boottocht te maken naar Grodno, de enige toeristische trip naar Wit-Rusland waar je geen visum voor nodig hebt.

Nog een bijzondere bezienswaardigheid in Podlachië is de Gabarka berg, het belangrijkste orthodox christelijke heiligdom in Polen. De Gabarka berg, qua hoogte eerder een heuvel, is bedekt met alle mogelijke kruisen. In 1710 woedde er een cholera epidemie in Podlachië . Mensen die naar de top van de heuvel wandelden en zich daar wasten in het water van een riviertje werden genezen. Tegenwoordig trekken ieder jaar duizenden pelgrims naar Gabarka om er een kruis te plaatsen.

Winterpret

Behalve genieten van de schoonheid van het besneeuwde landschap (eventueel vanuit een slede), kan je in de winter in Podlachië ook actief bezig zijn. Vlakbij het stadje Suwalki ligt de Gora Jesionowa berg waar je op een paar nieuwe pistes kan skiën en snowboarden. Er is zelfs een heuse schans waar, mocht er niet genoeg sneeuw liggen, kunstsneeuw opgespoten kan worden. Ook in Lomza kan je op een 1500 meter lange piste skiën. Rond de hoofdstad Bialystok en bij Ogrodniczki kan je langlaufen op mooi gelegen pistes.

Wie durft kan in Podlachië , net als in Scandinavië, een frisse duik nemen in een metersdik pak sneeuw en daarna op temperatuur komen in de sauna.