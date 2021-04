De milieuvriendelijke initiatieven van de Franse hoofdstad zijn de afgelopen jaren niemand ontgaan. Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo zet alles op alles om van de liefdesstad een gezonde stad te maken.

Tijdens de Parijse klimaatconferentie in 2015, tekenden alle deelnemende staatshoofden een overeenkomst om de opwarming van de aarde tot minder dan twee graden te beperken. Paris itself is het leidende voorbeeld in de strijd voor een groenere wereld. De stad heeft als doel gesteld om tegen 2030 groene hoofdstad van Europa te worden. Hier een overzicht van de genomen beslissingen omtrent milieu en duurzaamheid.

Groen

De hoofdstad van ons buurland liet geen gras groeien over het klimaatakkoord. Parijs begon meteen met het uitrollen van nieuwe plannen om groener en duurzamer te worden. Vanuit alle hoeken kwamen initiatieven van startups en bedrijven die wouden meehelpen aan de nieuwe stad. Men begon vijf jaar geleden met zeven grote pleinen terug te geven aan de fietsers en voetgangers, door hier autoluwe zones van te maken met groene stukken en fonteinen. Het gaat hier onder meer om Place d'Italie, Place de la Bastille en Place de la Nation. Daarnaast werd ook een stuk van drie kilometer aan de rechteroever van de Seine aangepakt en zijn auto's er sindsdien niet meer welkom.

Hidalgo gaat nog verder en kondigde begin dit jaar aan dat ze van de Champs Élysées een 'buitengewoon park' zou maken na de Olympische spelen van 2024. Ze vindt dat deze legendarische straat de afgelopen 30 jaar zijn charmes verloren heeft door de verschillende crisissen die het meegemaakte. Twee jaar geleden nog vernielden de 'gillets jaunes' verschillende winkels en brandden ze de krantenkiosks in de straat plat. De burgemeester wil de Champs Élysées terug laten opleven. Voorgaand aan dit project komt de Place de la Concorde aan de beurt. Deze zou wel voor de Olympische Spelen in 2024 klaar moeten zijn, wanneer Parijs optreedt als gastheer van het evenement.

Emissie

Het Crit'Air Ecovignet was een groot kantelpunt voor de uitstoot in Frankrijk. Voertuigen jonger dan twintig jaar moesten een vignet aanvragen om tijdens weekdagen tussen 8u en 20u nog door de hoofdstad te mogen rijden. Auto's ouder dan twintig jaar werden volledig gebannen. Resultaat: tijdens het eerste half jaar na de opstart van het initiatief, kende Parijs een directe impact van 6,05 procent minder auto's.

De Franse startup SeaBubbles wou ook een handje toesteken en deed een voorstel voor watertaxi's. Hidalgo zette haar beide schouders onder het initiatief om van de zwevende riviertaxi's een milieuvriendelijk alternatief te maken voor de gewone taxi. In 2020 kreeg de startup ook steun van de Europese Unie, in de vorm van twee miljoen euro voor verder onderzoek en het ontwikkelen van de bootjes. Deze zullen 100 procent elektrisch zijn en laden steeds op wanneer mensen in- en uitstappen.

Niet alleen op het water, maar ook op het land werd het gebruik van auto's ontmoedigd. In oktober 2017 ondertekende Parijs samen met elf andere grootsteden over de hele wereld de C40 Fossil-Fuel-Free Streets declaration. Hierbij verklaren deze steden vanaf 2025 geen bussen meer aan te kopen die op diesel, benzine of gas rijden en dat in 2030 een groot deel van de steden uitstootvrij zal zijn.

Mobiliteit

Tegen 2030 zou er ook een nieuw metronetwerk moeten komen met metro's die automatisch rijden. Voor dit project heeft de regering 33 miljard euro vrijgemaakt om enerzijds de huidige lijnen te moderniseren en om anderzijds 200 kilometer extra lijnen aan te leggen. Deze onderneming heeft de naam 'Grand Paris' omdat de 72 nieuwe haltes de voorsteden van Parijs met elkaar moeten verbinden.

Na de deelfietsen van Vélib, werden ook deelscooters van Cityscoot geïntroduceerd na het startende succes in Berlijn. Een jaar later, in 2018, kon je de deelsteps van Dott en Tier Mobility in de straten van Parijs spotten.

Tijdens de pandemie vorig jaar, maakte burgemeester Anne Hidalgo gebruik van de situatie om van de Rue de Rivoli een pop-up fietsstraat te maken. Deze alombekende straat is normaal gezien de verbinding tussen Place de la Bastille en Place de la Concorde.

