KMSKA na elf jaar klaar voor heropening

Op het Antwerpse Zuid opent het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) zaterdag opnieuw de deuren, na maar liefst elf jaar van werken. Het museum werd niet alleen volledig gerestaureerd en gerenoveerd, het is ook met meer dan een derde uitgebreid dankzij een nieuw intern bouwvolume waar vroeger de patio’s waren.

Dat de werken zo lang zouden duren, was vooraf niet ingecalculeerd. Er werden echter structurele en asbestproblemen aangetroffen die moesten worden aangepakt en in de loop der jaren veranderden ook de vereisten op onder meer technologisch vlak.

Uiteindelijk heeft het project de Vlaamse overheid zowat 100 miljoen euro gekost. Ook private partners werden bereid gevonden om het vernieuwde museum te steunen. “Het was een moeilijk laatste jaar en het zijn natuurlijk geen evidente tijden”, trapte Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dinsdag bij de preview een open deur in. “Maar nergens voelen Vlaamse meesters zich meer thuis dan hier. Het KMSKA moet weer een voorbeeldrol gaan spelen voor de hele museale sector. Het is een topmuseum, wetenschappelijke instelling én restauratieatelier. De heropening is hét hoogtepunt van deze regeerperiode op cultureel vlak.”

Tijdens de jarenlange sluiting kregen 200 werken uit de collectie een welgekomen opknapbeurt. Maar ook het museum ziet er, los van de uitbreiding, helemaal anders uit dankzij een volledig nieuwe presentatie. De collectie werd onderverdeeld in tijdsblokken van oude en nieuwere meesters met tussenin een eigen ruimte voor James Ensor. Ook barokmeester Peter Paul Rubens heeft een eigen zaal.

Voorts werd de gedurfde keuze gemaakt om ook moderne kunst tussen het oudere werk te plaatsen en is er gedacht aan de beleving van kinderen en aan een multimediale ervaring in de vorm van bijvoorbeeld touchscreens met extra informatie. (Belga)