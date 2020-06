Om de Vlaming die deze zomer op reis wil gaan de kans te geven drukke plaatsen te vermijden en tegelijk de natuurgebieden in Vlaanderen te ontdekken, lanceert de overheid de campagne 'Groeten uit buitengewoon binnenland'.

'Nu er meer mensen in eigen land op reis gaan en de social distance-regels nog steeds gelden, willen we toeristen overtuigen om de rust op te zoeken in de wijde natuur', zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA).'De focus ligt op de verborgen parels, enerzijds om de bevolking zich te laten verspreiden en anderzijds om de Vlaming ook nieuwe buitengewone plekken te leren kennen', zegt ze.

Uit onderzoek naar de reisintenties van de Belgen blijkt dat maar liefst 80 procent de komende maanden drukke plaatsen wil vermijden en rust wil tijdens zijn vakantie. 'Waar vroeger vooral kustbestemmingen de voorkeur wegdroegen, zien we nu een verschuiving naar de natuur in het binnenland', aldus Demir. Zij en het Agentschap voor Natuur en Bos willen op die trend inspelen en de kaart trekken van wat ze het buitengewone binnenland noemen.

'Buiten, dat is waar we na de lockdown willen zijn', zegt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). 'En ons binnenland, met de vele prachtige natuurgebieden en bossen, heeft zoveel moois te bieden. We gooien het aanbod van Natuur en Bos, zo'n 90.000 hectare in 300 verschillende natuurgebieden, volop in de strijd om de Vlaming onze natuur te laten ontdekken.'

Op de website buitengewoon.natuurenbos.be zijn fiets- en wandelroutes terug te vinden, net als tips en inspiratie voor een buitenvakantie. Op buitengewoonkamperen.be zijn dan weer zestien locaties in de Vlaams natuur terug te vinden om back to basics te kamperen van juli tot september.

