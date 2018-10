Niet langer feesten en drank op het bezoedelde paradijs Boracay

Eind april liet president Rodrigo Duterte Boracay sluiten voor toeristen omdat het - in zijn woorden - door overontwikkeling was veranderd in een 'sceptische tank'. Hij beschuldigde hotels en bars ervan hun rioolwater direct in zee te lozen.

Vanaf 26 oktober zijn toeristen weer welkom op Boracay, maar niet meer dan 19.000 tegelijkertijd. Ook is het gedaan met de wilde feesten op het slechts tien vierkante kilometer grote eiland. Drinken en roken wordt niet langer getolereerd op de stranden.

Tot nu toe verwelkomde Boracay elk jaar ongeveer twee miljoen bezoekers. In het hoogseizoen slenterden 40.000 toeristen op de witte zandstranden en zwommen in het kristalheldere water. 'We willen schone stranden,' zegt onderminister van Milieu Sherwin Rigor op ABS-CBN televisie. 'Er zijn meer mensen die gezinsactiviteiten willen'.

De regering wijdt de achteruitgang van de Filipijnse economie tijdens het tweede kwartaal aan de sluiting van Boracay, maar volgens president Duterte loonde het schoonmaken van het eiland de moeite. Toeristen, waaronder een groeiend aantal Chinezen en Zuid-Koreanen, hadden in 2017 ongeveer een miljard dollar geïnjecteerd in de economie van de archipel.

Hotels worden gesloopt

Hotels, bars en restaurants die in het water stonden, werden gesloopt om zo een maagdelijke strook zand van dertig meter tussen de zee en de infrastructuur te realiseren. Op deze strook mag niet gerookt en gedronken worden en zullen ook bruiloften, het verkopen van souvenirs en massages niet toegestaan zijn.

Ook de enorme 'Laboracay'-strandfeesten georganiseerd rond 1 mei (Dag van de Arbeid), die tienduizenden mensen lokten, behoren tot het verleden, voegde de minister eraan toe. Het aantal hotelkamers wordt beperkt tot zesduizend, de helft van het totaal. De andere hotels sluiten vanwege niet-naleving van regels, inclusief regels wat betreft het milieu.

Hotels op Boracay zijn voortaan verplicht om hun eigen afvalwaterzuiveringsinstallaties te creëren. Het afval zal dagelijks per schip naar een stortplaats worden vervoerd, zei Rigor. De Boracay Foundation, die de toeristische sector van het eiland vertegenwoordigt, weigerde commentaar te geven op de nieuwe regelgeving, met als argument dat ze niet officieel was geïnformeerd.