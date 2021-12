Nepal start vandaag met de telling van Bengaalse tijgers om te achterhalen hoeveel grote katten er nu in het wild leven. Dat meldt het Department of National Parks and Wildlife Conservation (DNPWC).

Nepal behoort tot een handvol landen waar de tijgerpopulatie de afgelopen jaren is gegroeid, grotendeels dankzij verbeterde maatregelen tegen stroperij en betrokkenheid van de gemeenschap. De landelijke telling zal naar verwachting ongeveer drie maanden in beslag nemen, aldus Bed Kumar Dhakal, woordvoerder van het DNPWC. 'De telling zal in fasen worden uitgevoerd met behulp van cameravallen. We hopen het telproces in de komende drie maanden af te ronden en de beelden daarna te analyseren', luidt het. DNPWC is van plan om de resultaten bekend te maken op de Wereld Tijgerdag, op 29 juli 2022.

In de eerste fase van de telling heeft de regering meer dan 100 technici ingezet om de activiteiten van de tijgers in de gaten te houden. Tientallen boswachters, veeartsen en veiligheidspersoneel zijn ook betrokken. Uit de resultaten van de telling van 2018 bleek dat de tijgerpopulatie van Nepal was toegenomen van 121 in 2009 tot 235. Volgens het Wereld Natuur Fonds leven er wereldwijd nog ongeveer 3.900 tijgers in het wild.

