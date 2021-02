'Red de biodiversiteit, samen en nu', zo luidt de nieuwe campagne van de WWF-beweging #SamenVoorBiodiversiteit.

Dat maakt de organisatie bekend in een persbericht. De meer dan 100 partners van de vereniging roepen op om samen met hen aan de slag te gaan voor een biodiverse en gezonde planeet, 'want elke vierkante meter telt'.

De planeet stelt het niet goed: de opwarming van het klimaat zorgt voor extreme weersomstandigheden, en heeft ingrijpende gevolgen voor landbouw en voedselvoorziening. De oceanen vullen zich met plastic, en ontbossing en urbanisatie gaan steeds verder.

'Meer zorg voor de biodiversiteit rondom ons en verder weg, is dé remedie', stelt #SamenVoorBiodiversiteit, want de gezondheid van de planeet, het landschap en je leefomgeving weerspiegelt zich ook in je eigen gezondheid. Door zelf natuurplekjes te creëren kunnen we zelf ook bijdragen aan een gezonde planeet. Voor sommige diersoorten en natuurtypes zijn wel grote oppervlakken nodig, maar ook kleinschalige natuurelementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Daarom roept de beweging op om samen aan de slag te gaan. Ze geeft daarvoor op haar website heel wat tips. 'Laat een stukje van je gazon verwilderen, vervang enkele tegels door groen, plant een struik of boom, maak een geveltuintje', zijn er maar enkele van.

