De Zambiaanse president Edgar Lungu waarschuwt dat de wereldberoemde Victoria Falls dreigt op te drogen door de klimaatverandering. Hij beschuldigt klimaatontkenners ervan politieke spelletjes te spelen met een ernstig probleem.

Edgar Lungu deed de uitspraken in een interview met de Britse zender Sky News. Daarin bevestigt hij de waarschuwing die buurland Zimbabwe eerder al deed: het bijzonder lage waterpeil van de Zambezi bedreigt een van de grootste natuurwonderen ter wereld.`

Het gemiddelde debiet van de Zambezi is dit jaar amper de helft van wat normaal is, en daarmee staat het waterpeil op het laagste punt in een kwarteeuw. 'Willen we de Zambezi doorgeven zonder de machtige Victoria Falls?' vraagt Lungu zich af. 'Is dat wat we willen? Er zijn ingrepen die we nu kunnen doen.'

Energie en voedsel

De klimaatverandering bedreigt lang niet alleen toeristische trekpleisters in Zambia. De toenemende droogte bedreigt ook de energievoorziening in een land dat erg afhankelijk is van waterkracht. De droogte doet ook de honger toenemen in Zambia en heel Zuidelijk Afrika. Naar schatting twee miljoen mensen in Zambia en nog eens zeven miljoen mensen in buurland Zimbabwe hebben nood aan voedselhulp.

De problemen zijn prangend en Lungu ergert zich dan ook aan klimaatontkenners. 'We hebben geen tijd om politieke spelletjes te spelen rond de klimaatverandering', zegt hij. 'Het is een ernstig probleem en een echt probleem, en we zijn verrast als mensen het trivialiseren en zeggen dat het niet bestaat. Ze leven in een andere wereld - hier in Zambia voelen wij de effecten van de klimaatverandering elk dag, en ze hebben een impact op iedereen.'