Een paar weken geleden werden vier poolwolfjes geboren in het Wildpark van Han-sur-Lesse. Ondertussen verkennen ze vrolijk de wereld om zich heen.

Vorig jaar werd er één pupje, Greya, geboren. Ze werd door de jonge mama Keysa met veel liefde en geduld grootgebracht. Greya is nu een trotse grote zus van twee kleine zusjes en twee broertjes. De pups hebben voorlopig nog geen naam.

16 mei was een belangrijke dag voor de parkrangers. Dat was het moment om de 4 pups van 14 dagen oud te gaan ontdekken in hun hol. Uiteindelijk zijn de kleintjes met succes onderzocht, gevaccineerd en gechipt. Ze zijn allemaal volledig gezond.

Poolwolfjes © Domein van Han

De poolwolf is een ondersoort van de wolf en sinds 2017 aanwezig op het Domein van Han. Twee mannetjes, Geri en Freki, en een vrouwtje Keysa vormden het originele trio. Vorig jaar kwam daar de kleine Greya bij. En dankzij de geboorte van deze vierling hebben is er nu een zeer aantrekkelijke poolwolfroedel in het Wildpark.

Wolven staan bekend om hun intelligentie en flexibiliteit. Het is dankzij deze eigenschappen dat de wolf, wellicht het meest bejaagde zoogdier ter wereld, toch heeft weten te overleven. De poolwolf leeft bij temperaturen van -60° Celsius, kan weken zonder voedsel en jaagt soms dagen aan een stuk, non stop.

Wist je dat een wolvenroedel, door goed samen te werken, een muskusos van ongeveer 1000 kilo kan overmeesteren? Doordat de mens niet kan overleven in het koude Alaska is de poolwolf, in tegenstelling tot alle andere wolvensoorten, niet verdreven en komt hij nog altijd voor in zijn oorspronkelijke habitat.

Babyboom

De poolwolfjes zijn niet de enige nieuwe diertjes in het Domein. In de vallei van de bizons beviel Sparion van een gezond bizonkalfje, twee rendiertjes vrolijken het rendierverblijf op en verschillende oerosjes, przewalskiveulens, hertenkalfjes, everzwijnbiggetjes en moeflonlammetjes zorgen voor veel vertedering bij de bezoekers.

Zin om de wolfjes te komen bekijken? Het Domein van de Grotten van Han is alle dagen open voor kraambezoek.