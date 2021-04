Momenteel verblijven enkele visarenden in ons land. Deze indrukwekkende vogels hebben een spanwijdte tot 1,70 meter en scheren met een enorme precisie over het water om een prooi te vangen.

Visarenden zijn indrukwekkende vogels die nog een maat groter zijn dan buizerds. Ze zijn tussen de 55 en 60 centimeter groot waarbij de vrouwtjes groter zijn dan de mannetjes. Wanneer ze hun vleugels uitslaan, hebben ze een spanwijdte van 1,70 meter. De vogels hebben een opvallend uiterlijk met een wit en bruin verenkleed. In het wild kunnen ze een leeftijd van zo'n dertig jaar bereiken.

Zoals de naam al zegt leven de visarenden van vissen. Ze jagen door vanaf een uitkijkplaats of stilhangend in de lucht (biddend) te speuren naar een prooi. Hij duikt dan met een snelheid van zo'n 70 kilometer per uur naar beneden, scheert over het water en grijpt de vis met zijn klauwen. De visarend is zo sterk dat hij vissen tot twee kilogram uit het water kan tillen.

. © Visarend

De visarend komt op alle continenten, met uitzondering van Antarctica, voor. In de zomer vertoeft hij vooral op het noordelijk halfrond, in de winter trekt hij naar het zuiden: naar Zuid-Amerika en het zuidelijk deel van Afrika. Ze broeden in het noorden, maar door klimaatopwarming worden ze in de zomer alsmaar verder naar het zuiden gesignaleerd. In 2016 zijn voor het eerst jongen uit een nest van visarenden in de Nederlandse Biesbosch uitgevlogen.

Momenteel verblijven visarenden tijdelijk in ons land. Ze pauzeren hier voordat ze verder trekken naar het zuiden. De volgende kans om de dieren te zien zal in het najaar zijn wanneer ze terugvliegen naar het noorden. Tot nu hebben de visarenden nog niet in België gebroed, maar wellicht kiezen ze binnenkort één van de nestpalen die op strategische plaatsen zijn neergezet om eieren te leggen en uit te broeden.

Onze Natuur maakte dit mooie filmpje van één van de visarenden die momenteel in België verblijft.

