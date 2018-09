Een korte kennismaking met de mooiste bossen in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is rijk aan bossen, maar waar vind je de mooiste? Away Resorts vergeleek zeventig Britse bossen aan de hand van het aantal Instagram posts dat ze kregen. Het New Forest, Royal Forest of Dean en Sherwood Forest kregen de meeste posts. Het is trouwens ook de moeite waard de andere bossen een bezoekje te gunnen. Omdat ze minder bekend zijn en vaak wat minder makkelijk te bereiken zijn, kregen ze misschien minder stemmen dan ze eigenlijk verdienen.

De volledige top 26

1. New Forest in Hampshire en Wiltshire

2. Royal Forest of Dean in Gloucestershire

3. Sherwood Forest in Nottinghamshire

4. Epping Forest in Greater London en Esse

5. Hamsterley Forest in Durham

6. Delamere Forest in Cheshire

7. Dalby Forest in North Yorkshire

8. Ashdown Forest in Sussex

9. Thetford Forest in Suffolk

10. Swinley Forest in Surrey en Berkshire

11. Wyre Forest in Worcestershire

12. Haldon Forest in Devon

13. Burnham Beeches in Buckinghamshire

14. Tollymore Forest Park in Noord-Ierland

15. Grizedale Forest in het Lake District

16. Gisburn Forest in Norht Lancashire

17. Forest of Bowland in Lancashire

18. Salcey Forest in Northampton

19. Hatfield Forest in Essex

20. Macclesfield Forest in Cheshire

21. Kielder Forest in Northumberland

22. Whinlatter Forest in het Lake District

23. Moors Valley Country Park in Dorset

24. Friston Forest in South Downs

25. Castlewellan Forest Park in Noord-Ierland

26. Galloway Forest in Schotland

