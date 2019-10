Minstens 55 olifanten zijn de afgelopen twee maanden omgekomen in het grootste wildreservaat van Zimbabwe, omwille van de droogte.

'Ik kan bevestigen dat 55 olifanten zijn gestorven sinds september dit jaar door droogte', zei woordvoerder van Wildlife Management, Tinashe Farawo.

De olifanten stierven in Hwange National Park, de meeste van hen in de buurt van opgedroogde waterputten. Autoriteiten hebben hun toevlucht genomen tot het pompen van water uit boorgaten voor de meer dan 45.000 olifanten en andere dieren in het park, maar dit was niet voldoende om voor alle dieren te zorgen.

Ergste droogte in decennia

Zimbabwe heeft te kampen met de ergste droogte sinds decennia, met meer dan vijf miljoen mensen, een derde van de bevolking van het land, die afhankelijk zijn van humanitaire hulp.

In september van dit jaar werden 19 mensen in gemeenschappen die grenzen aan wildreservaten gedood door wilde dieren, waarvan de meerderheid vertrappeld werd door olifanten, vertelde Farawo nog aan dpa.