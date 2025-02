Naar een drive-in cinema of blind daten met een fles wijn: 5 tips voor een romantisch weekend

Dit weekend draait om twee L’s: die van liefde en die van licht. Of dat licht nu van het festival in Brussel, uit de koplampen van een Beetle of uit de projector van de Hasselste drive-in film komt: het belooft een romantisch en gezellig weekend te worden.

Wie zegt dat Valentijn met een persoon gevierd moet worden? Bij Titulus krijg je heel de maand februari de kans om op een blind date te gaan met een fles natuurwijn. Je kiest er een fles uit, volledig ingepakt met papier waarop slechts 3 à 4 woorden staan die de textuur en aroma’s beschrijven. Zo ontdek je nieuwe smaken, zonder vooroordelen.

Heel de maand februari, Titulus, Waversesteenweg, 167a 1050 Brussel, prijzen variëren van 20 tot 40 euro per fles, meer informatie hier.



Bright Festival, Brussel

De Brusselse binnenstad verandert in een lichtparcours met installaties van artiesten uit de hele wereld. Vier dagen lang staan de straten volledig in het teken van lichtkunst, met rondleidingen en live entertainment. Het parcours is grosso modo opgedeeld in twee stukken: een deel van de installaties zit geconcentreerd rond het Warandepark en het stadscentrum, het tweede deel bevindt zich in het Jubelpark. Op tijd vertrekken is de boodschap, want je bent wel even zoet als je alles wil bekijken.



Donderdag 13 februari tot en met zondag 16 februari, verschillende locaties in 1000 Brussel, gratis, meer informatie hier.



Opening restaurant Samenloop, Antwerpen

In het Maagdenhuis, ooit een thuis voor weeskinderen, opent restaurant Samenloop zijn deuren op 14 februari. Samenloop is een initiatief van Instroom-academy, een kokschool opgericht door Seppe Nobels. Het idee is dat vluchtelingen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en culinaire tradities mee te nemen in de gerechten op de kaart van het restaurant dat bij de school hoort. Meer dan ooit zal de nadruk liggen op het delen van de verhalen en de mensen achter de gerechten. Het volledig tweedehands ingericht restaurant heeft driemaandelijks een nieuwe chef die samen met de medewerkers een uniek menu creëert. Seppe Nobels heeft intussen de fakkel doorgegeven aan chef Davy Schelleman om het project in goede banen te leiden.

Vanaf vrijdag 14 februari, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen, reserveren aangeraden, meer informatie hier. Beluister hier onze podcast met Seppe Nobels.



Golden Grams Vintage Kilo Sale, Antwerpen

Dit weekend kun je vintage kleding scoren op een bijzondere locatie tijdens de Golden Grams kilo sale in het Felix Pakhuis. In samenwerking met WOLF Foodmarket biedt Golden Grams een zorgvuldig geselecteerde collectie van hoogwaardige vintage kleding en accessoires. Je betaalt slechts 3 euro per 100 gram items.

Zaterdag 15 februari en zondag 16 februari, Godefriduskaai 30, 2000 Antwerpen, gratis, meer informatie hier.



CINAIR Drive-in Cinema, Hasselt

Voor filmliefhebbers is er een unieke drive-in cinema in het centrum van Hasselt. In typisch Amerikaanse stijl rijd je het plein op en stem je je radio af op het kanaal van de film. Deze week worden The Hunger Games: Mockingjay, part 1 en 2 vertoond. Om je Valentijnsavond extra speciaal te maken, kun je voor slechts zes euro een roos laten bezorgen bij je auto.

Vrijdag 14 februari tot en met zondag 16 februari, Kolonel Dusartplein, 3500 Hasselt, tickets zijn 22 euro, meer informatie hier.