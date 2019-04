Deze plaatsen moet je zien in Andalusië

In Andalusië, waar de schijnt de zon constant schijnt en door de Atlantische invloed veel groen is, leeft men buiten. Het maatschappelijk leven speelt zich grotendeels op straat af: flaneren en oeverloos discussiëren over politiek, het geluk en de toekomst van de regio's. De regionalisering is ver gevorderd: het lokale accent in Andalusië is zo prominent dat het op Arabisch begint te gelijken.

Andalusië is evenzoveel clichés van witte dorpen en olijfboomvelden, van een tragische geschiedenis van Moren, joden en Reconquista, van sherry en stieren(gevechten), van de semana santa, flamenco en duende, van briljante steden als Sevilla, Córdoba, Granada en Cadiz met hun fabelachtige kunstschatten.

Al Andalus is een briljante en bittere geschiedenis van acht eeuwen. Nergens in Zuidwest-Europa vind je meer islamitische sporen dan in Andalusië, van architectuur en muziek tot gerechten.

Andalusië is ook de Sierra Nevada, de hoogvlakte tussen 2100 en 3300 meter boven de zeespiegel. Dit gebied wordt algemeen beschouwd als het beste skistation in Spanje. In de zomer kan je er schitterende trektochten zoals de Ruta del Califato - een kronkelpad langs Moorse sporen tussen Granada en Cordóba - maken.

De staptochten leiden overwegend over gemakkelijke paden en zijn ook in afstand beperkt. Het traject dat over de zuidelijke flanken van de Sierra Nevada loopt, voert door schilderachtige dorpjes en Moorse ruïnes om te eindigen aan de stranden van de Middellandse Zee.

Een onbekender deel van Andalusië is de noordelijkste provincie Jaén. De streek staat bekend om zijn olijven, maar heeft heel wat verrassingen in petto: prachtige natuurgebieden, indrukwekkende overblijfselen uit de Moorse tijd en de Middeleeuwen en mooie steden als Jaén, ébeda en Baeza.

Wat moet u er zien?

Steden

Sevilla

Sevilla is de stad van Don Juan, Carmen en de flamenco, van palm- en sinaasappelbomen en weelderige tuinen. De parken en tuinen, vaak in Arabische stijl, vormen een een oases van rust in de stad. De voormalige joodse wijk Santa Cruz is juist een doolhof van smalle, drukke straatjes met talloze bars, winkeltjes en restaurantjes waar je heerlijke 'tapas' kan eten. Maar het meest spectaculair is toch wel de enorme kathedraal, één van de grootste ter wereld.

Granada

Deze hoofdstad van de Nasriden staat wereldwijd bekend om het Alhambra, de voormalige Koninklijke stad die hoog boven de stad uittorent. In het Alhambra kan je genieten van de Moorse architectuur in zijn mooiste vorm. Verder te zien in Granada: de kathedraal en Capilla Real, de wijken Albayzín en Sacromonte, diverse kerken en het Moorse badhuis.

Cordoba

In Cordoba, de hoofdstad van de Oemmayaden, mag je zeker de moskee-kathedraal La Mezquita niet missen. Daarnaast een aantal musea, kerken en paleizen (Alcázar van Katholieke Koningen), de jodenwijk met de synagoge, de oude stad in de avond en de ruïnes van Medinat al Zaharat op 10 kilometer van het centrum.

Ronda

Dit witte stadje wordt in tweeën gesplitst door de zogenaamde El Tajo, een enorme kloof gevormd door de rivier Guadalevín. De twee delen worden verbonden door drie bruggen: Puente Romano, de Puente Viejo en de Puente Nuevo, een indrukwekkend bouwwerk. Vanaf de oevers van de Guadalevín zie je charmante huizen met terrassen, vastgeklonken tegen de rotswand en omgeven met klimplanten.

Cadiz

Cadiz is de oudste stad in Europa en wordt aan drie kanten omringd door water en doet sterk denken aan Havana in Cuba. Die twee steden hebben van oudsher een sterke band: in de Gouden Eeuw voeren schepen af en aan tussen Havana en Cadiz en tegenwoordig worden filmscènes die spelen in Havana opgenomen in Cadiz. Het stadje heeft een mooi oud centrum met kinderkopstraatjes en overal leuke pleintjes.

Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera is vooral bekend als de bakermat van de sherry, maar belangstellenden bezoeken er ook de Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, de beroemde rijschool waar ruiters van het hoogste niveau opgeleid worden.

Almeria

Havenstadje aan de Costa del Almeria met het indrukwekkende Moors fort Alcazaba, de kathedraal die meer op een versterkte vesting lijkt en de oude zigeunerwijk La Chanca.

Malaga

Van oudsher de badplaats voor de 'rich and famous' en geboortestad van Pablo Picasso die sinds 2003 zijn eigen Picasso Museum in de stad heeft. Ook de moeite waard zijn de barokke kathedraal, het voormalige Moorse paleis Parador en het Moorse fort Alcazaba.

Huelva

Het havenstadje Huelva speelde in het verleden een belangrijke rol tijdens de ontdekkingsreizen van de Spanjaarden. Columbus rekruteerde hier de bemanning voor zijn schepen en vertrok vanuit het nabijgelegen stadje Palos de la Frontera op weg naar wat later Amerika zou blijven te zijn.

Doordat het stadje in 1755 sterk beschadigd werd door de aardbeving die Lissabon met de grond gelijk maakte is de architectuur hier minder indrukwekkend dan in de andere Andalusische steden, maar verschillende kerken en de Plaza de las Monjas zijn zeker de moeite waard.

Jaén

Prachtige stad met een rijke en interessante geschiedenis. Vanuit het kasteel Santa Catalina dat op een heuvel boven de stad ligt heb je een schitterend uitzicht over de stad die bekend staat als de 'Olijvenhoofdstad van de wereld'. In de stad zelf ligt de Jaén Kathedraal, een prachtig Renaissancebouwwerk waaraan meer dan twee eeuwen gebouwd werd. Onder het Villardompardo's Paleis liggen de Baños Arabes, degrootste Moorse baden in Spanje

Natuur

Doñana National Park

Dit park behoort tot de belangrijkste moerasgebieden ter wereld. In dit fragiele ecosysteem leeft een enorme hoeveelheid dieren zoals lynxen, wilde zwijnen, herten, otters en allerlei soorten reptielen. Maar het park staat vooral bekend om de vogels: 125 soorten leven er permanent en nog eens 125 soorten trekvogels passeren hier. Enkele voorbeelden: flamingo's, adelaars, meerkoeten, purperkoeten, steltkluten en diverse soorten eenden en ganzen.

Sierra Nevada National Park

Na de Alpen vind je in de Sierra Nevada de hoogste bergen in Europa. Twintig pieken reiken tot boven de 3000 meter. Behalve een prachtige natuur vind je hier nog overal sporen uit het rijke verleden zoals de bijzondere architectuur in Alpujarras: witte huisjes tegen de heuvels aangebouwd.

Woestijn van Tabernas

De enige echte woestijn die Europa rijk. Het desolate landschap met opgedroogde rivierbeddingen, canyons, rotspartijen en cactussen doet denken aan de Badlands in de Verenigde Staten. Niet voor niets werden hier talloze Spaghettiwesterns zoals Once Upon a Time in the West opgenomen. In de themaparken Mini Hollywood en Texas Hollywood kan je zien hoe zo'n opname in zijn werk gaat.

Costa's

Costa del Sol

De Costa del Sol behoort al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw tot de populairste toeristische bestemmingen in de wereld. De 160 kilometer lange kust biedt voor ieder wat wils: zonovergoten zandstranden zover je kan kijken en badplaatsen waar je alle mogelijke buitenactiviteiten kan doen en waar je tot diep in de nacht vertier vindt.

Marbella is van oudsher een plaats waar de rijkeren op vakantie gingen terwijl Torremolinos zich richtten op de minder bemiddelde vakantiegangers. Malaga is de hoofdstad van de Costa del Sol en de geboorteplaats van Picasso. Ondanks het toerisme heeft dit stadje zijn oude charmes weten te bewaren. Dat geldt voor de dorpjes en stadjes die niet direct aan de kust, maar iets landinwaarts liggen.

Costa de la Luz

Deze maagdelijke Costa is het best bewaarde geheim van Spanje. De stranden zijn hier nog niet platgelopen, de kustdorpjes nog authentieke Spaanse dorpjes en de natuur - waaronder Doñana National Park - ongeschonden. Vertier vind je hier wel veel minder dan aan de Costa del Sol.

Costa Alméria

Ook deze Costa wordt veel minder druk bezocht dan de Costa del Sol. Misschien heeft dat te maken met het binnenland dat hier een stuk minder spectaculair is dan aan de Costa del Sol. Wel mooi is de enige woestijn die Europa rijk is. In dit droge maanachtige landschap werden heel wat films - vooral Spaghettiwesterns - opgenomen. De verlaten filmdecors van films als Lawrence of Arabia en Raiders of the Lost Arc kan je nu bekijken in de themaparken Mini Hollywood en Texas Hollywood.

Costa Tropical

Deze Costa dankt zijn naam aan het subtropische klimaat dat er heerst. Vertier is er voldoende, maar megadisco's en nachtclubs moet je hier niet zoeken. De historische kuststadjes houden hun tradities en geschiedenis in ere en zijn daardoor nog authentiek Spaans.







