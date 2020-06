Vijftien reuzenschildpadden, waaronder de wereldberoemde 'Playboy Tortoise' Diego, die hun soort voor uitsterven behoed hebben, worden terug gebracht naar de Galapagos eilanden waar ze hun vrijheid terugkrijgen.

Halverwege de jaren zestig waren er nog maar veertien Española reuzenschildpadden in de wereld over. Ze leefden op het gelijknamige eiland dat behoort tot de Galapagos eilanden. Hoog tijd om actie te ondernemen om te voorkomen dat deze bijzondere dieren helemaal uit zouden sterven.

De veertien dieren (2 mannetjes en 12 vrouwtjes) werden gevangen en opgenomen in het fokprogramma Giant Tortoise Restoration Initiative. Ook Diego, een mannelijk Española schildpad dat al dertig jaar in de San Diego Zoo in Californië verbleef, kreeg een rol in het programma.

Diego en zijn soortgenoten hebben hun taak met verve vervuld want ondertussen leven er 2.300 Española reuzenschildpadden op de Galapagoseilanden. 1.900 daarvan werden er dankzij het fokprogramma naartoe gebracht. Daar kregen deze schildpadden zelf weer jongen. Diego was het meest actief van het stel en zorgde voor maar liefst veertig procent van de schildpadden die er nu zijn. Hij wordt niet voor niets 'Playboy Tortoise' genoemd.

Nu mogen Diego, ondertussen honderd jaar oud, en de andere veertien schildpadden van hun vrijheid gaan genieten op het eiland waar ze vandaan komen. Het oudste Española schildpad dat tot nu toe leefde is Harriet die ongeveer 170 jaar oud werd en in 2006 in de Australia Zoo overleed. Hopelijk kan Diego ook nog veel jaren van zijn vrijheid en welverdiende rust gaan genieten.

