Reuzenpanda's zijn niet langer bedreigd, wel nog kwetsbaar, zeggen de Chinese autoriteiten. Het aantal dieren in het wild is toegenomen van 1.114 in de jaren tachtig tot 1.864 op dit moment.

De IUCN (International Union for Conservation of Nature) verlaagde de status van de reuzenpanda's al in 2016 van 'bedreigd' naar 'kwetsbaar', maar China vond het toen nog te vroeg. De autoriteiten vreesden dat de inspanningen om de dieren te beschermen daardoor zouden verslappen. Maar ondertussen is het aantal reuzenpanda's zo sterk toegenomen dat ook China de tijd rijp vindt om de dieren niet langer bedreigd te noemen.

Hoe heeft China de forse toename voor elkaar gekregen? Hoofdzakelijk door het aanplanten, beschermen en verbinden van bamboebossen. Het dieet van reuzenpanda's bestaat voor 99 procent uit bamboe. Zonder bamboebossen kunnen ze dan ook niet overleven in het wild. Daarnaast is China een fokprogramma met de dieren begonnen en hebben ze lokale inwoners opgeleid tot rangers.

Niet allleen met de reuzenpanda gaat het goed in China. Ook met andere bedreigde diersoorten gaat het de goede kant op. Zo is het aantal Tibetaanse antilopen, Paterdavidsherten, Siberische tijgers, Bengaalse tijgerkatten, Aziatische olifanten en Japanse kuifibissen toegenomen.

China heeft de afgelopen jaren het aantal beschermde natuurgebieden flink verhoogd. Ondertussen telt het land 11.800 natuurreservaten die samen 18 procent van het landoppervlak bestrijken. Ook de fokprogramma's met bedreigde diersoorten, het verbod op visserij in het stroomgebied van de Yangtze rivier en de aanleg van botanische tuinen heeft een positieve bijdrage geleverd.

