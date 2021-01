De Australische amateurfotograaf Derry Moroney ontdekte deze bijzondere patronen van levensbomen in Lake Cakora. Hij legde ze met een drone vast op deze schitterende beelden.

Amateurfotograaf Derry Moroney woont in Brooms Head in de Australische provincie New South Wales. Vlakbij zijn woonplaats maakte hij dronefoto's van Lake Cakora en ontdekte deze fascinerende patronen in de vorm van levensbomen. Deze levensbomen komen te voorschijn na een zomerstorm. Theebomen langs het meer zuigen het water op en zorgen voor de bruine kleur. Het overtollige water dat het meer uitstroomt, creëert dit prachtige tafereel.

Moroney keerde verschillende keren terug naar het meer en legde de veranderende patronen op beeld vast. De foto's gingen, tot zijn eigen verbazing, al snel viraal.

