Veengebieden en moerassen zijn van cruciaal belang om de klimaatverandering te beperken, stelt Brits onderzoek. De gebieden, die enorm veel CO2 bevatten, staan onder druk en dreigen een bron van uitstoot te worden.

Veengebieden en moerassen slaan enorme hoeveelheden CO2 op uit de atmosfeer. Klimaatwetenschappers gaan ervan uit dat daar weinig aan verandert op korte termijn, en dus blijven de gebieden buiten beschouwing in aardsysteemmodellen die worden gebruikt om de klimaatverandering te voorspellen.

Dat moet dringend veranderen, stelt een onderzoek in Nature Climate Change. De veengebieden zijn immers overal ter wereld bedreigd en kunnen zo snel evolueren van een opslagvat naar een actieve bron van CO2.

Meer dan bossen

'Veengebieden bevatten meer koolstof dan alle bossen ter wereld maar hun toekomst is onzeker', zegt professor Angela Gallego-Sala van het Global Systems Institute aan de Universiteit van Exeter. 'Ze zijn bijvoorbeeld kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals een verhoogd risico op bosbranden en droogte, ontdooiende permafrost en een stijgende zeespiegel.'

De belangrijkste bedreigingen zijn directer: vernietiging door de mens om landbouwgrond te creëren. 'Dus de toekomst van veengebieden ligt heel erg in onze handen', zegt Gallego-Sala.

104 miljard ton

Volgens Gallego-Sala en haar collega's kan tussen 2020 en 2100 zo'n 104 miljard ton CO2 vrijkomen.

Maar dat cijfer is hoogst onzeker, benadrukken de wetenschappers. De schattingen fluctueren immers tussen 360 miljard ton CO2-verlies en 103 miljard ton CO2-opslag. Het toont wel dat veengebieden dringend opgenomen moeten worden in de modellen én beter beschermd moeten worden, zegt Gallego-Sala.

'Ook al is er nog veel onduidelijkheid, we moeten nu duidelijke beslissingen nemen over hoe we deze ecosystemen beheren', zegt ze. 'We kunnen het ons gewoon niet veroorloven dat veengebieden in rook opgaan.'

