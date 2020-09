De herfst is een bijzonder seizoen in het leven van herten: tijdens de bronsttijd komen de hertenbokken en hindes samen om te paren en proberen de bokken concurrenten onder luid geburl en dreigend paraderen op afstand te houden. Een schitterend schouwspel dat je van dichtbij kan aanschouwen in het Domein van de grotten van Han.

In de herfst verandert er van alles: de bladeren verkleuren en de dieren bereiden zich voor op de winter. Bij herten staat het najaar, en dan in het bijzonder de periode van half september tot begin oktober, in het teken van de bronsttijd. Tijdens deze periode proberen de bokken zoveel mogelijk hindes om zich heen te verzamelen. Ze moeten daarbij de strijd aangaan met andere bokken die met hetzelfde bezig zijn.

. © Domein van de Grotten van Han

De bokken proberen indruk te maken op de hindes door luid te burlen en trots met hun gewei te paraderen. Komt een concurrent te dichtbij, dan gaan ze een gevecht waarbij de herten hun geweien hard tegen elkaar aan kletsen niet uit de weg.

Een goede plaats om getuige te zijn van dit natuurspektakel is het Domein van de Grotten van Han. In het 250 hectare grote wildpark worden ieder jaar bronstexcursies georganiseerd. Een enthousiaste gids neemt je 's ochtends of tegen de avond - wanneer de herten het actiefst zijn - mee langs de open plaatsen en uitkijkposten waar je een goed zicht hebt op het leefgebied van de herten. Je kan zelf wandelen of kiezen voor een rit in een safari-car.

De ochtendwandeling start om 7 uur, duurt 2,5 uur en kost 25 euro voor volwassenen en 18 euro voor kinderen, inclusief ontbijt. De excursie in de avond vindt plaats in een safari-car, start om 18 uur, duurt twee uur en kost 23 euro voor volwassenen en 16 euro voor kinderen. Enkel voor volwassenen is er nog een speciale fotoexcursie. Tijdens een vier uur durende wandeling krijg je volop de kans om foto's te maken van de herten en de langzaam verkleurende natuur. De kosten zijn 30 euro, inclusief ontbijt. Voor alle excursies is reserveren verplicht.

