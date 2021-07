Natuurpunt organiseert vanaf zaterdag weer zijn jaarlijkse Grote Vlindertelling. Iedereen kan nog tot 25 juli mee vlinders tellen in de tuin of op het balkon.

Elke telling duurt vijf minuten en je mag zo vaak tellen als je wil. De resultaten kunnen via de website www.vlindertelling.be worden doorgegeven.

'Vlinders zijn heel afhankelijk van het weer', zegt vlinderkenner Wim Veraghtert. 'De ideale temperatuur om er veel te zien, ligt rond de 22-25 graden. Maar als het hard waait of regent, dan zie je ze niet. Daarom mag je drie weken lang zoveel tellingen doen als je wil. En elke telling duurt maar vijf minuten, dus het vraagt niet veel van je tijd.'

Ook als je weinig of geen vlinders ziet, is het volgens Veraghtert belangrijk om dat door te geven. 'Op vijf minuten zie je natuurlijk nooit alle vlindersoorten die je normaal op een dag of een week in je tuin ziet. We streven echter niet naar totaaltellingen, maar wel naar voldoende steekproeven, die ons een goed beeld geven over hoe het gesteld is met onze tuinvlinders.'

Welke soorten je ziet, hangt af van welke planten er in je tuin staan. Elke vlinder heeft zo zijn eigen plantenvoorkeur. Wie het moeilijk vindt om vlinders te herkennen, kan op de website www.vlindertelling.be een overzicht vinden per kleur. Nog gemakkelijker is het om een foto te nemen van de vlinder en de app ObsIdentify het werk te laten doen. Lukt het echt niet, dan staan tuinvlinderkenners paraat om te helpen. De top drie van de meest getelde vlindersoorten en de top drie per provincie worden op 26 juli bekendgemaakt.

