In Kenia dreigt een eiland te verdwijnen door de stijging van het waterpeil. Daarom hebben dierenrechtenactivisten er nu een zeldzame giraf gered per boot.

De Rothschild-giraf leefde sinds 2011 samen met anderen van haar soort op het eiland Longicharo im Lake Baringo in het westen van het land. Dat heeft de organisatie Noordelijke Rangelands Trust (NRT) bekendgemaakt. Het waterpeil daar is sinds kort echter naar schatting 15 centimeter per dag gestegen en het eiland werd steeds kleiner.

De dierenrechtenactivisten vervoerden de giraffe Asiwa op een special schip gebouwd voor de redding. Met behulp van mango's werd de giraf op de boot gelokt. De zijkanten van de bak waren bijzonder hoog en versterkt zodat het vrouwtje er niet over kon springen.

Asiwa begint nu te wennen aan een nieuwe woonplaats van 17,7 vierkante kilomete, de Ruko Community Conservancy. Nog zeven andere giraffen bevinden zich op het eiland.

De zeldzame Rothschild-giraffen werden naar verluidt pas in 2011 ontdekt en naar het eiland gebracht om er de bevolking weer op te bouwen. De dieren waren ooit thuis op het eiland. Volgens de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) zijn er naar schatting 2.100 Rothschild-giraffen over en ongeveer 765 leven in Kenia.

