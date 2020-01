De machtige rivier de Mekong, een levenslijn is voor zestig miljoen mensen in zes landen, is plots helemaal van kleur veranderd. De typische bruine kleur is in enkele maanden tijd veranderd in een helder blauwgroen.

De Mekong is een snel stromende rivier en een belangrijke bron van vis en sedimenten die belangrijk zijn voor de vruchtbaarheid van landbouwgrond. Het zijn die sedimenten die de rivier de typische modderige bruine kleur geven. Maar die concentratie van sedimenten neemt nu al enkele maanden sterk af, waardoor het water blauwgroen is geworden.

De verandering werd al in november opgemerkt in Thailand en heeft zich nu verspreid naar het lagere stroomgebied van de rivier. Satellietbeelden van de NASA tonen duidelijk het verschil tussen de kleur in januari 2015 en januari 2020.

Mekong, 27 januari, 2015 © NASA

Mekong, 25 januari, 2020 © NASA

Droogte en stuwdammen

Volgens de Mekong River Commission (MRC) is de kleurverandering het gevolg van de extreem lage waterstanden en de trage stroom van de rivier. Daardoor krijgen de sedimenten de kans om te bezinken en wordt het water helder.

Goed nieuws is dat niet: de lagere snelheid geeft algen meer kans. Bovendien laat het heldere water laat meer zonlicht toe, waardoor de algengroei nog meer gestimuleerd wordt. Nu al speelt die toename van algen de vissers parten.

De lage waterstanden zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van droogte en de invloed van stuwdammen in de regio. Al maanden krijgt de benedenstroom zo'n 20 tot 30 procent minder regen dan normaal in deze maanden.

Nieuwe stuwdammen verstoren ook de natuurlijke stroom van de rivier. Uit een rapport van de MRC blijkt zelfs dat 97 procent van de normale sedimentenstromen geblokkeerd kunnen worden tegen 2040 als alle geplande dammen er komen. De commissie verwacht dat de blauwe kleur zal aanhouden tot het regenseizoen in mei.

