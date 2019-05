De Chinezen hebben een app ontwikkeld die wetenschappers toelaat om individuele panda's te identificeren via gezichtsherkenning.

De ontwerpers hebben een database met 120.000 foto's en 10.000 video's van reuzenpanda's om een precieze identificatie mogelijk te maken. 'De app en de database laten ons toe om precieze informatie te vergaren over de bevolking, de verdeling, de leeftijd, de soort, de geboorte en het overlijden van panda's die in het wild leven', zei Chen Peng, onderzoeker bij het Centrum voor de bescherming en de studie van reuzenpanda's.

Vorig jaar maakten de Chinezen bekend dat ze een reservaat willen inrichten voor reuzenpanda's dat drie keer zo groot is als het Amerikaanse natuurreservaat van Yellowstone. Daar zal men panda's kunnen benaderen, maar het is ook de bedoeling dat ze er ook voor nageslacht zorgen. Iets wat bij deze dieren niet eenvoudig verloot.

Voor het pandapark is een budget van 1,3 miljard euro uitgetrokken, meldt de krant China Daily. De panda's zijn door de reproductiemoeilijkheden en het verdwijnen van hun natuurlijke habitat een bedreigde diersoort. Meer dan 80 procent van de in het wild levende panda's bevinden zich in de provincie Sichuan. In november vorig jaar leefden 548 panda's in gevangenschap. Het aantal in het wild levende panda's is beneden de 2.000 gezakt.