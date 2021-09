Europa heeft sinds deze week een eigen Amazonewoud. Het gebied strekt zich uit over vijf landen en vormt zo het eerste transnationale biosfeerreservaat ter wereld. 'Een historische stap in de opbouw van een nieuw tijdperk voor mens en natuur in Europa', zegt het Wereldnatuurfonds (WWF).

VN-organisatie Unesco heeft het Mur-Drava-Donau-gebied uitgeroepen als eerste biosfeerreservaat ter wereld. Het strekt zich uit over maar liefst vijf landen: Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Hongarije en Servië.

De Amazone van Europa

Het reservaat wordt doorkruist door 700 kilometer aan rivieren: de Mur, de Drava en de Donau. De totale oppervlakte is bijna 1 miljoen hectare, wat er meteen het grootste beschermde rivierengebied van het continent van maakt en tot de bijnaam 'Amazone van Europa' heeft geleid.

Het ecosysteem herbergt een uitzonderlijke biodiversiteit, voorziet de inwoners van de regio van drinkwater en beschermt hen tegen overstromingen.

. © Getty Images

De initiatiefnemers van het project, Unesco, WWF, de overheden van de vijf betrokken landen en lokale partners, zeggen dat dit biosfeerreservaat een mooi Europees voorbeeld is van hoe de natuur oplossingen kan bieden, als ze beschermd blijft.

Zeearenden en otters

Met zijn zeldzame alluviale bossen (bossen op een bodem van rivierslib) zand- en grindbanken, eilanden, meanderende rivieren en binnenwateren herbergt het nieuwe Mur-Drava-Donau-reservaat een buitengewone biodiversiteit. De regio heeft de meeste broedende zeearenden op het vasteland van Europa, evenals ernstig bedreigde otters, bevers en steuren. Het is ook een belangrijke tussenstop voor meer dan 250.000 trekvogels per jaar.

Het gebied telt 900.000 inwoners die sterk afhankelijk zijn van het behoud van de natuur en biodiversiteit voor hun levensonderhoud en levenskwaliteit.

De spectaculaire landschappen van het reservaat trekken ook steeds meer bezoekers. Voor hen worden door de verschillende partners plannen uitgewerkt zodat er in het Europese Amazonegebied aan duurzaam, op de natuur gebaseerd toerisme kan worden ontwikkeld. Ook cultuurliefhebbers komen er aan hun trekken: de regio herbergt verschillende oude steden waar nog architecturale sporen zichtbaar zijn uit de tijd van het Ottomaanse en het Habsburgse rijk.

. © Getty Images

Dammen en winning van zand

De bescherming van het gloednieuwe 'Grensoverschrijdende UNESCO Biosfeerreservaat Mura-Drava-Danube' (TBR MDD) houdt voor sommige van de landen wel in dat bepaalde praktijken, zoals de geplande kanalisatie van de natuurlijke rivierlopen, de winning van grind en zand uit de rivierbedding en de aanleg van nieuwe waterkrachtdammen herbekeken en van nabij opgevolgd zullen worden.

Sommige van die praktijken vormen immers een bedreiging voor de ecologische integriteit en de biodiversiteitswaarden van het gebied, en kunnen de natuurlijke hulpbronnen in sneltempo doen verdwijnen.

