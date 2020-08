Spanje heeft maandag de sluiting van nachtclubs en het rookverbod op straat uitgebreid naar nieuwe regio's. De nieuwe maatregelen moeten de verspreiding van het coronavirus indijken.

Andalusië, Castilië en Leon, Galicië en Cantabrië voerden de maatregelen vandaag officieel in. Die waren al sinds gisteren van kracht in La Rioja en de regio Murcia. Het gaat nu in totaal om 6 van de 17 regio's in Spanje. De maatregelen werden vrijdag aangekondigd door de centrale overheid, maar het zijn de provincies die bevoegd zijn qua gezondheidskwesties en dus verantwoordelijk zijn voor de toepassing ervan. Nachtclubs en bars zullen weer moeten sluiten en restaurants zullen na middernacht geen klanten meer kunnen ontvangen. Daarnaast wordt roken op straat verboden wanneer het niet mogelijk is om een afstand van minstens twee meter aan te houden, zullen vergaderingen worden beperkt tot tien personen en worden ook bezoeken aan bejaardentehuizen beperkt. Spanje is het West-Europese land met de meest positieve gevallen, met bijna 343.000 gevallen en gemiddeld 115 gevallen per 100.000 inwoners, ruim boven de 45 die in Frankrijk zijn geïdentificeerd. Niettemin is een groot deel van de nieuwe ontdekte gevallen asymptomatisch en is de dodelijkheid van het virus aanzienlijk afgenomen: sinds het einde van de zeer strikte lockdown op 21 juni zijn er minder dan 300 doden geregistreerd, op de 28.617 officieel geregistreerde sterfgevallen sinds het begin van de pandemie.