De Brusselse nachtclub Fuse is door corona al meer dan een jaar noodgedwongen gesloten. Op 9 april komt daar verandering in en opent Fuse als museum.

De discotheek dook in de geschiedenisboeken en verzamelt haar historische terugblik als de oudste technoclub van België in de tentoonstelling 'Echoing Through Eternity'.

De pop-uptentoonstelling van de nachtclub is het ideale moment voor liefhebbers van het nachtleven om nog eens naar de club terug te keren. Helaas niet om te dansen, maar wel om de 27 jaar oude geschiedenis van de Fuse te herbeleven aan de hand van straffe verhalen, collector's items, flyers en affiches. Zelfs de gedaantes die het gebouw van de Fuse in de afgelopen eeuw aannam, worden belicht. Zo groeide een voormalige cinema uit tot de bekendste technoclub van België.

De tentoonstelling 'Echoing Through Eternity' verzamelt getuigenissen die het verhaal van de in 1994 geboren Fuse nog straffer maken. Peter De Cuypere, één van de oprichters van Fuse, belicht de eerste turbulente jaren van de club en Thierry Coppens vertelt over het huwelijk tussen de La Demence gay nights en Fuse.

De installatie '3 Minutes Of A Club Experience' brengt de bezoeker helemaal terug in het nachtleven. Een ervaring die de bezoeker herinnert aan de luide muziek, trillende bassen en stroboscopen op de dansvloer. Voor het eerst zijn zelfs de backstage en de draaitafel van de dj toegankelijk voor het publiek.

Reserveren voor de expo is verplicht en kan via www.fuse.be/exhibition.

De discotheek dook in de geschiedenisboeken en verzamelt haar historische terugblik als de oudste technoclub van België in de tentoonstelling 'Echoing Through Eternity'.De pop-uptentoonstelling van de nachtclub is het ideale moment voor liefhebbers van het nachtleven om nog eens naar de club terug te keren. Helaas niet om te dansen, maar wel om de 27 jaar oude geschiedenis van de Fuse te herbeleven aan de hand van straffe verhalen, collector's items, flyers en affiches. Zelfs de gedaantes die het gebouw van de Fuse in de afgelopen eeuw aannam, worden belicht. Zo groeide een voormalige cinema uit tot de bekendste technoclub van België. De tentoonstelling 'Echoing Through Eternity' verzamelt getuigenissen die het verhaal van de in 1994 geboren Fuse nog straffer maken. Peter De Cuypere, één van de oprichters van Fuse, belicht de eerste turbulente jaren van de club en Thierry Coppens vertelt over het huwelijk tussen de La Demence gay nights en Fuse. De installatie '3 Minutes Of A Club Experience' brengt de bezoeker helemaal terug in het nachtleven. Een ervaring die de bezoeker herinnert aan de luide muziek, trillende bassen en stroboscopen op de dansvloer. Voor het eerst zijn zelfs de backstage en de draaitafel van de dj toegankelijk voor het publiek. Reserveren voor de expo is verplicht en kan via www.fuse.be/exhibition.