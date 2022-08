Mooie vakantie: 5 nieuwe idyllische logeerplekken

Slapen in een tophotel is zalig, slapen in een designpareltje nog beter. Deze vijf gloednieuwe verblijven zijn alleen al omwille van hun unieke architectuur en interieur een overnachting waard.

Stadsoase in Barcelona

Gelegen in Poblenou, een van de hipste en meest bruisende wijken van Barcelona, is het nieuwste The Hoxton hotel de perfecte uitvalsbasis om de stad te verkennen. De aankleding van de kamers is volledig geïnspireerd op de mediterrane stijl. Van de terracottavloer tot de handgeknoopte tapijten, alles staat in verbinding met de omgeving en de streek. Het zonovergoten dakterras van het hotel biedt een weids uitzicht op de Sagrada Familia en je kan er genieten van een Mexicaanse taco in restaurant Tope.

Ontdek het hotel en boek een verblijf op de website van The Hoxton. thehoxton.com/poblenou/

Going local in Ibiza

Even ontsnappen aan de dagelijkse sleur kan perfect in een van de prachtige ecologische villa’s op het privédomein van Sabina Estates op Ibiza. Het domein is zo’n zeventien hectare groot en bevat niet alleen luxueuze privévilla’s, maar ook een centraal clubhuis waar je onder meer kan genieten van Spaanse specialiteiten in een toprestaurant. Verder is er een tennisbaan, fitnessruimte en spa.

Zowel de architectuur als de aankleding van de woningen en faciliteiten ademen de typische Ibiza-stijl: witte stenen muren gecombineerd met houten accenten. De omliggende natuur werd zoveel mogelijk onaangeroerd gelaten. Vanuit vrijwel alle hoeken geniet je van een prachtig uitzicht op de zee. Hoewel het domein en de villa’s gebouwd zijn als privéwoning, zorgt Sabina Estates voor een verhuurservice waarmee eigenaars hun woning kunnen verhuren aan vakantiegangers.

Surf naar website van Sabina Estates en vergelijk de beschikbaarheden van de villa’s met je agenda. sabinaibiza.com/

Back to nature in Mexico

Architectuur- en designliefhebbers kunnen hun hart ophalen nieuwste Grupo Habito-hotel. Hotel Terrestre ligt midden in de Mexicaanse natuur, tussen gebergte en de Stille Oceaan in. Architect Alberto Kalach wilde het hotel zo duurzaam mogelijk maken; hij gebruikte alleen lokale bouwmaterialen en de energievoorziening draait volledig op zonne-energie. Gasten van het hotel worden aangemoedigd afstand te nemen van technologie, om zo opnieuw in verbinding te komen met zichzelf en de natuur.

Het hotel bestaat uit veertien prachtige villa’s. Via de aardetinten en texturen van de architectuur en interieur wordt de connectie met de natuurlijke omgeving benadrukt. ’s Avonds geniet je van Mexicaans geïnspireerde gerechten, volledig gemaakt met lokale ingrediënten.

Ontspannen kan je in de hamam op het domein, of aan de hand van allerlei activiteiten als surfen of vogelkijken.

Voor meer informatie over het hotel en zijn architectuur kan je surfen naar de website van Terrestre. terrestrehotel.com/

Zicht op Tyrreense Zee

Het eerste vijfsterrenhotel aan de Italiaanse Amalfikust in vijftien jaar werd onlangs geopend. Het Borgo Santandrea-hotel is gelegen aan de hoge kliffen bij de oceaan en biedt vanuit elke hotelkamer een prachtig uitzicht op de Tyrreense Zee en het vissersdorpje Conca Dei Marini.

Het modern ingerichte gebouw bevat tal van mediterrane accenten. Van de handgemaakte blauwe tegels tot het vintage meubilair en kunst gemaakt door lokale artiesten, zowel binnen als buiten het hotel hangt een authentiek Italiaanse sfeer. Vanuit je verblijf kan je naar het privéstrand beneden wandelen om een frisse duik in zee te nemen. Dineren kan je in het restaurant van het hotel, waar de chef je onderdompelt in de lokale culinaire tradities.

Boek een vijfsterrenverblijf aan de Amalfi kust op de website van het Borgo Santandrea-hotel. borgosantandrea.it/

Palmen tellen in Ivoorkust

La Maison Palmier in Abidjan heeft zijn naam niet gestolen: op het volledige domein zijn in totaal zo’n 200 verschillende palmboomsoorten te vinden, waardoor het gloednieuwe hotel vanuit elke hoek een tropische sfeer uitademt.

La Maison Palmier bestaat uit negen gebouwen die met elkaar in contact staan via verscheidene groene open plekken, met de publieke ruimten in het hart van het domein.

De architectuur bestaat uit tegenstrijdigheden: hoewel de gebouwen laag blijven, hebben de hotelkamers hoge plafonds en ramen die een volledige muur in beslag nemen. Alle ruimten werden aangekleed met kunst van lokale artiesten. Het textiel en de tapijten werden verzorgd door Senegalese ontwerpster Aissa Dione, en zorgen in combinatie met de houten accenten van het interieur voor een warme en uitnodigende sfeer.

Verblijf tussen de palmbomen in La Maison Palmier via deze link: lamaisonpalmier.com/