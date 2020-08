Duizenden Chinezen boden dit weekend op een telefoonnummer dat geluk zou brengen. De veiling bracht 2,25 miljoen yuan, of iets meer dan 273.000 euro op.

Het peperdure nummer eindigt op vijf achten - een geluksgetal omdat in het Mandarijn het woord 'acht' hetzelfde is als dat voor 'welvaart'. Meer dan 5.000 mensen vonden het z'n geld waard en deden een bod.

Het is gebruikelijk in China dat bedrijven die hun klanten willen imponeren of rijke particulieren betalen voor een lucky telefoonnummer. De 8 is het meest gewild, want traditioneel een teken van geluk en succes. Toen Peking in 2008 de Olympische Spelen organiseerde, begon de openingsceremonie officieel om 8:08 uur op 8 augustus.

Het minst populaire getal is een 4, dat in het Mandarijn wordt uitgesproken als het woord 'dood'. Het veilingrecord gaat naar een telefoonnummer dat eindigt op acht keer 7, het woord dat ook staat voor 'stijgen' en 'de essentie van het leven'. Dat bracht 3,91 miljoen yuan, of 475.000 euro in het laatje.

