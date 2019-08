Reizen heeft een grote impact op het milieu, dus zijn bedrijven genoodzaakt om met duurzame alternatieven op de proppen te komen. San Francisco International Airport geeft alvast een goede voorzet: vanaf 20 augustus worden er geen plastic flessen meer verkocht.

San Francisco International Airport heeft een nieuw beleid geïntroduceerd om de afvalberg van wegwerpverpakkingen van water sterk te reduceren. Concreet wordt er een verbod ingevoerd op de verkoop van drinkwater in plastic flessen, blikjes en andere containers met een capaciteit van 1 liter of minder die zijn gemaakt voor eenmalig gebruik. Het heeft echter geen betrekking op gearomatiseerde dranken zoals frisdranken, thee en sappen, en is niet van toepassing op dranken die worden geserveerd aan boord van de vliegtuigen.

Vanaf 20 augustus zullen in de winkels, automaten of lounges flessen aangeboden worden in recycleerbaar aluminium of glas en composteerbare verpakkingen. Bovendien kunnen klanten een herbruikbare drankfles meenemen of kopen, die kan worden gevuld in elk van de ongeveer 100 waterautomaten van de luchthaven.

Het nieuwe beleid is er gekomen op basis van recente studies die aantonen dat de passagiersactiviteit jaarlijks bijna 13 miljoen kilogram afval genereert. Wereldwijd wordt er minder dan 25% van de plastic flessen gerecycleerd en naar schatting heeft een enkele plastic fles tussen de 450 en 1000 jaar tijd nodig om biologisch af te breken.