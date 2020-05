De Franse kunstenaar heeft in de Zwitserse Alpen een gigantische fresco onthuld met als titel 'Beyond Crisis'.

De Franse kunstenaar Saype (echte naam Guillaume Legros) heeft in de Zwitserse Alpen vlakbij zijn woonplaats Leysin een enorme fresco gemaakt van een meisje dat zittend in een kring van zelfgetekende poppetjes naar de horizon tuurt. Het kunstwerk draagt de toepasselijke titel 'Beyond Crisis' want het verwijst naar de tijd na de huidige coronacrisis.

Op Instagram vertelt Saype over zijn laatste creatie: 'Tijdens deze tijd van een pandemie, zit het merendeel van de wereldbevolking opgesloten. Ook al worden we er allemaal door beïnvloed, leven we allemaal met andere uitdagingen en problemen en ik heb ervoor gekozen om een fresco met de titel 'Beyond Crisis' vlakbij mijn huis te tekenen om met jullie een optimistische boodschap en een beetje frisse lucht te delen.'

Hij gaat wat dieper in op de betekenis van de fresco: 'Deze fresco van meer dan 3.000 vierkante meter roept de constructie op van een meer verenigde en menselijkere wereld, uitgebeeld door dit kleine meisje dat naar de horizon tuurt. Deze farandole (een soort Franse reidans) getekend in een boog die doet denken aan de vorm van het coronavirus, herinnert ons eraan dat we in dit soort momenten van crisis samen naar de toekomst moeten kijken. '

Beyond Crisis In this video I explain the meaning of my new fresco : Beyond Crisis 📷@lesabe Geplaatst door SAYPE artiste op Dinsdag 28 april 2020

Saype staat bekend om de enorme kunstwerken die hij sinds 2015 maakt op gras en op de grond. Hij gebruikt daarvoor honderd procent afbreekbare verf die gemaakt is van natuurlijke materialen zoals kalk, meel water en kool. Zijn kunstwerken leven dus nooit lang. Andere plaatsen waar zijn kunstwerken te zien waren zijn onder andere Parijs, Berlijn, Liverpool, Geneve, Buenos Aires, Andorra en verschillende plaatsen in Zwitserland.

Juli 2019: 'Land'Art' in Les Crosets in Zwitserland © Getty Images

Tekening van een slapende herder uit 2016 in Chaux-de-Mont bij Leysin © Belga

Juni 2019: 'Beyond walls' in Parijs © Getty Images

