Reizen is voorlopig niet aan de orde. Veel musea passen daar een mouw aan met virtuele rondleidingen. Nu zetten ook enkele Europese paleizen hun deuren open voor virtuele toeristen.

Buckingham Palace

240 slaapkamers, 78 badkamers en 19 staatszalen: de officiële residentie van Queen Elizabeth in Londen is niet bepaald een bescheiden stulpje te noemen. Een deel van die vertrekken is nu online te bekijken.

Windsor Castle

Queen Elizabeth en haar man prins Philip woonden er nog, Harry en Meghan hielden er hun huwelijksreceptie. Momenteel is het 900 jaar oude Windsor Castle een van de grootste nog bewoonde kastelen ter wereld. Binnenkijken kan nu dus ook via een simpel bezoekje aan de website van Windsor Castle.

De buitenkant van Windsor Castle © Getty Images

Drottningholm Palace

Het officiële buitenverblijf van de Zweedse koninklijke familie ligt op een van de vele eilanden in het Mälarmeer bij Stockholm. Het kasteel veroverde een plekje op de Werelderfgoedlijst, al zijn vooral de tuinen rond het kasteel bijzonder indrukwekkend. Oordeel vooral zelf. Op de site van Drottningholm Palace breng je een virtueel bezoek.

Drottningholm Palace © Getty Images

Versailles

Dit legendarische paleis aan de rand van Parijs behoeft weinig extra uitleg. In het echt strekken de 2.300 kamers van het paleis zich uit over een lengte van bijna 5 kilometer. Nu kan je dit moois via de site van Versailles gewoon bekijken in het comfort van je eigen living.

Paleis op de Dam

Paleis op de Dam in Amsterdam is de bezoekers- en tentoonstellingsruimte van de Nederlandse koninklijke Familie. Normaal gesproken kan je er als modale toerist een bezoekje brengen, nu kan dat enkel virtueel. Vooral de enorme marmeren hal en de vele salons zijn het bekijken waard.

