Het huidige systeem van de kleurencodes voor reizen leidt tot frustratie bij zowel Belgische vakantiegangers als de Europese landen waarvan de code wijzigt. De aanpassing komt morgen op tafel tijdens de vergadering van federale expertengroep Celeval.

Vooral vanuit Zwitserland kwam er veel kritiek, zowel van reizigers als vanuit de politiek, nadat de regio rond het meer van Genève code rood werd toegekend. Evaluatiecel Celeval, onder leiding van viroloog Steven Van Gucht, bekijkt dinsdag in welke mate het mogelijk is het systeem aan te passen. Dat bevestigt de FOD Volksgezondheid, die pas na de vergadering meer informatie over de wijzigingen wil geven.

Nu zijn er drie kleuren: groen, oranje en rood. Voor de groene bestemmingen gelden geen beperkingen, naar de oranje zones afreizen kan enkel onder bepaalde voorwaarden, zoals quarantaine en/of verplichte test. Vertrekken naar een rode zone voor een niet-essentiële reis, zoals toerisme, is niet mogelijk of niet toegelaten.

Voor wie terugkeert uit een rode zone, zijn een quarantaine en een test verplicht. Bij een terugkeer uit een oranje zone zijn de quarantaine en test aanbevolen. Deze kleurencodes worden elke dag rond 16.30 uur geüpdatet door de FOD Buitenlandse Zaken, op basis van informatie die de overheidsdienst krijgt van Celeval en de FOD Volksgezondheid.

