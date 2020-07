De zomervakantie is begonnen. Tijd om de zon op te zoeken. Maar hoe zorg je ervoor dat zeurende of ruziënde kinderen geen roet in het eten gooien? Met deze tien tips raken de kleintjes niet snel verveeld en blijft de autorit aangenaam.

De zomervakantie is begonnen. Tijd om de zon op te zoeken. Maar hoe zorg je ervoor dat zeurende of ruziënde kinderen geen roet in het eten gooien? Met deze tien tips van autoverhuurbedrijf Sunny Cars raken de kleintjes niet snel verveeld en blijft de autorit aangenaam.

1. Neem een tablet én een tablethouder mee

De tablet is tegenwoordig bijna standaard bagage op vakantie. Zorg ervoor dat er genoeg spelletjes, puzzel- en tekenapps op staan en neem ook een tablethouder mee, zodat de kids er een filmpje op kunnen kijken.

2. Reserveer vooraf een autostoel of maxi-cosi

Wacht niet tot je op de vakantiebestemming aankomt om dan pas naar een kinderstoel te vragen. Kinderzitjes zijn beperkt aanwezig bij autoverhuurders. Voorkom dat de stoeltjes op zijn en reserveer ze wanneer je de wagen boekt. Geef dan ook door hoe oud je kind is, zodat de juiste kinderstoel voor zijn of haar leeftijd gereserveerd wordt.

3. Ken de klassieke autospelletjes

Spelletjes als "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet" blijven leuk om onderweg met de kinderen te spelen. Maar er zijn meer opties zoals het namenspel (waarbij je zoveel mogelijk dieren, voornamen of landen met een bepaalde letter moet verzinnen), "Ik ga op reis en ik neem mee", het tel-spel (wat simpelweg neerkomt op het tellen van zoveel mogelijk kentekens van een bepaald land, een bepaalde kleur auto, etc.), autobingo.....

4. Neem je kinderstoelhoes mee van thuis

Vind je het geen prettige gedachte dat er al andere kinderen op de kinderstoel hebben gezeten? Neem dan je eigen kinderstoelhoes mee. Desnoods nog een reserve exemplaar voor het geval je kinderen wagenziek worden.

5. Huur een auto die groot genoeg is

Op reis gaan met kinderen betekent veel bagage. Zorg dat de auto die je huurt voldoende kofferruimte heeft. Door te kiezen voor een grotere autocategorie weet je ook zeker dat er achterin voldoende veiligheidsriemen zijn. Neem je eigen auto als uitgangspunt, dan zit je altijd goed.

6. Creëer een 'speelzak' voor onderweg

Een tas vol met spullen waarmee de kinderen zich kunnen vermaken zoals muziek, knuffels, spelletjes, (kleur)boeken, kleurpotloden, raamstickers, iets om te snoepen.

7. Neem zonneschermen mee voor in de huurauto

Leuk een zonbestemming, maar kinderen vinden het heel vervelend wanneer de zon in hun ogen schijnt. Het meenemen van zonneschermen voorkomt een hoop geklungel met doeken tussen ramen.

8. Zorg voor spuugzakjes aan boord

Het kan zijn dat een rit naar mooie bezienswaardigheden plotseling veel bochten heeft. Met als gevolg wagenziekte. En dan kan een spuugzakje erg handig zijn. Het zijn trouwens ook perfecte afvalzakken.

9. Kies voor snelheid bij het ophalen van je huurauto

Kies bij het boeken van je huurauto voor 'desk at airport'. Zo verlies je geen tijd aan het wachten op een shuttle bus die je naar de verhuurder brengt. Om het lang in de rij staan bij de verhuurder te voorkomen, is ook het Premium Pakket zeker een aanrader.

10. Vergeet de hoofdtelefoon niet

Wil je zelf ook nog een normaal gesprek voeren of naar je eigen muziek luisteren? Zorg dan voor een hoofdtelefoon. Dan hoef je niet aldoor mee te luisteren naar de filmpjes of kinderliedjes op de achterbank.

De zomervakantie is begonnen. Tijd om de zon op te zoeken. Maar hoe zorg je ervoor dat zeurende of ruziënde kinderen geen roet in het eten gooien? Met deze tien tips van autoverhuurbedrijf Sunny Cars raken de kleintjes niet snel verveeld en blijft de autorit aangenaam.1. Neem een tablet én een tablethouder mee De tablet is tegenwoordig bijna standaard bagage op vakantie. Zorg ervoor dat er genoeg spelletjes, puzzel- en tekenapps op staan en neem ook een tablethouder mee, zodat de kids er een filmpje op kunnen kijken. 2. Reserveer vooraf een autostoel of maxi-cosiWacht niet tot je op de vakantiebestemming aankomt om dan pas naar een kinderstoel te vragen. Kinderzitjes zijn beperkt aanwezig bij autoverhuurders. Voorkom dat de stoeltjes op zijn en reserveer ze wanneer je de wagen boekt. Geef dan ook door hoe oud je kind is, zodat de juiste kinderstoel voor zijn of haar leeftijd gereserveerd wordt.3. Ken de klassieke autospelletjesSpelletjes als "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet" blijven leuk om onderweg met de kinderen te spelen. Maar er zijn meer opties zoals het namenspel (waarbij je zoveel mogelijk dieren, voornamen of landen met een bepaalde letter moet verzinnen), "Ik ga op reis en ik neem mee", het tel-spel (wat simpelweg neerkomt op het tellen van zoveel mogelijk kentekens van een bepaald land, een bepaalde kleur auto, etc.), autobingo..... 4. Neem je kinderstoelhoes mee van thuisVind je het geen prettige gedachte dat er al andere kinderen op de kinderstoel hebben gezeten? Neem dan je eigen kinderstoelhoes mee. Desnoods nog een reserve exemplaar voor het geval je kinderen wagenziek worden. 5. Huur een auto die groot genoeg isOp reis gaan met kinderen betekent veel bagage. Zorg dat de auto die je huurt voldoende kofferruimte heeft. Door te kiezen voor een grotere autocategorie weet je ook zeker dat er achterin voldoende veiligheidsriemen zijn. Neem je eigen auto als uitgangspunt, dan zit je altijd goed. 6. Creëer een 'speelzak' voor onderwegEen tas vol met spullen waarmee de kinderen zich kunnen vermaken zoals muziek, knuffels, spelletjes, (kleur)boeken, kleurpotloden, raamstickers, iets om te snoepen. 7. Neem zonneschermen mee voor in de huurautoLeuk een zonbestemming, maar kinderen vinden het heel vervelend wanneer de zon in hun ogen schijnt. Het meenemen van zonneschermen voorkomt een hoop geklungel met doeken tussen ramen. 8. Zorg voor spuugzakjes aan boordHet kan zijn dat een rit naar mooie bezienswaardigheden plotseling veel bochten heeft. Met als gevolg wagenziekte. En dan kan een spuugzakje erg handig zijn. Het zijn trouwens ook perfecte afvalzakken.9. Kies voor snelheid bij het ophalen van je huurautoKies bij het boeken van je huurauto voor 'desk at airport'. Zo verlies je geen tijd aan het wachten op een shuttle bus die je naar de verhuurder brengt. Om het lang in de rij staan bij de verhuurder te voorkomen, is ook het Premium Pakket zeker een aanrader.10. Vergeet de hoofdtelefoon nietWil je zelf ook nog een normaal gesprek voeren of naar je eigen muziek luisteren? Zorg dan voor een hoofdtelefoon. Dan hoef je niet aldoor mee te luisteren naar de filmpjes of kinderliedjes op de achterbank.