Kind is koning: luxehotels met oog voor de kleinsten

Ze zijn slechts drie turven hoog, maar voor de sector van de luxehotels vormen ze een nieuw en interessant cliënteel. Jérôme Stefanski zag de trend aankomen en verzamelt sinds 2018 de mooiste etablissementen ter wereld waar kinderen op hun wenken worden bediend. Wij ontmoetten de oprichter van het Belgische reisbureau Little Guest.

Om binnen te gaan in The Den, de nieuwe kinderclub op het privé-eiland van het Soneva Jani-hotel op de Malediven, kun je kiezen door welke deur: een lage voor kinderen, een medium voor tieners, en een normale voor volwassenen. Het is een detail, maar het geeft vanaf het begin aan dat iedereen hier welkom is. Vervolgens loop je door een gang waar pianotoetsen in de vloer zijn verwerkt, zodat je stappen een compositie spelen, om uiteindelijk onder de blote hemel een stukje paradijs te ontdekken: zwembad, kabelbaan, piratenschip, watervallen, zelfs een smoothiebar in een grot, aan alles is hier gedacht. Rondom deze oase, die zelfs volwassenen een glimlach ontlokt, liggen de verschillende lokalen waar je een activiteit kunt beoefenen: een film kijken, knutselen, koken, muziek maken of boven een spelletje spelen op de pingpongtafel met je voeten in het water, of op de flipperkast of voetbaltafel. Het is een vrolijke cocon van 1500 vierkante meter in poppy kleuren, omringd door weelderige natuur, om het de kinderen die in dit luxueuze etablissement verblijven, naar de zin te maken.

In het Ierse Ashford Castle kan een butler het kasteel in legoblokjes op de kamer bezorgen, onder een zilveren stolp. Jérôme Stefanski

Dit palace-hotel in de Indische Oceaan bestaat uit een vijftigtal villa’s op palen met glijbanen naar de zee en is zeer in trek bij sterren die discretie en rust zoeken. Het maakt deel uit van de collectie van Little Guest, een Belgisch online reisbureau dat de beste kindvriendelijke etablissementen over de hele wereld verzamelt. Het bedrijf legt niet alleen een lijst aan van de meest gastvrije bestemmingen voor gezinnen, het gaat er ook prat op de beste prijzen op de markt te garanderen in de hotels. Het belooft ook de diensten van een conciërge, die de vakantie voor de kleintjes voorbereidt en de vakantiegangers ter plaatse te hulp komt bij het minste probleem. “Soneva Jani is duidelijk een van de meest magische bestemmingen, maar ook de duurste die we onze klanten voorstellen”, zegt Stefanski. “We hebben er die veel betaalbaarder zijn. Gemiddeld zitten we rond de vijfduizend euro per gezin, exclusief vluchten. Maar de filosofie van dit hotel is wel een goed voorbeeld van de evolutie in het luxetoerisme, waarbij steeds meer aandacht wordt besteed aan kinderen.” Jérôme Stefanski richtte Little Guest op in 2018, nadat hij bij een uitgeverij had gewerkt en vervolgens de artisanale snoepjes ‘Cuberdons Léopold’ lanceerde.

Ritz Kids

Terwijl grote groepen zoals Club Med – waarvan meerdere locaties in de Little Guest-catalogus staan – altijd hebben gewerkt aan een eersteklasservice voor iedereen, inclusief het klein grut, duikt het fenomeen nu op in nog exclusievere adressen en ketens. Zoals Four Seasons, dat in bepaalde kuuroorden behandelingen op punt heeft gesteld voor de allerkleinsten. Of Ritz-Carlton, dat Ritz Kids lanceerde, met een programma helemaal in het teken van de oceanen, ontworpen door milieuactivist Jean-Michel Cousteau. Om nog maar te zwijgen over het zeer exclusieve Aman, dat nu in de categorie ‘familie-avontuur’ formules aanbiedt met activiteiten voor alle leeftijden, van pizza’s bakken tot picknicken in de woestijn en een bezoek aan een olifantenreservaat.

Al in 2018 werd de sector van familiereizen geschat op een waarde van vijfhonderd miljard dollar en de crisis heeft de opgang niet vertraagd. Volgens de Amerikaanse luxereisorganisatie Abercrombie & Kent zijn reservaties voor vijf personen en meer tussen 2019 en 2022 met 26 procent gestegen. Dit kunnen natuurlijk reizen zijn met vrienden, maar ook en vooral die met de uitgebreide familie. “Bestemmingen waar ruimte is voor grote gezinnen en meerdere generaties, zoals die met veel grote villa’s – met name het Caribisch gebied, Mexico en de Malediven – zien de boekingen toenemen”, bevestigt Mark Hoenig, medeoprichter van de VIP Traveller-reisorganisatie op cnbc.com.

Soneva Jani, Malediven © National

Jérôme Stefanski is blij dat hij Little Guest op “een cruciaal moment” heeft opgericht. Zo zag de ondernemer zijn omzet tussen 2019 en 2021, ondanks de covidcrisis, met 2,5 vermenigvuldigen en genereert zijn bedrijf inmiddels meer dan een miljoen euro aan maandomzet. De dertiger, die het lumineuze idee kreeg toen zijn zoon Achille werd geboren en hij zich realiseerde hoe moeilijk het was om een geschikte vakantieplek te vinden die paste bij zijn behoeften, geeft ons een inkijkje in deze bloeiende markt.

Waarom is het luxetoerisme zich op kinderen gaan richten?

“De voorbije twintig jaar was er niet echt plaats voor hen in deze sector. Vaak waren de ouders blij als ze niet meekwamen. Met de evolutie van de plaats van het kind in de samenleving, maar ook met het terrorisme en de pandemie, hebben veel mensen begrepen dat ze maar één keer leven en dat ze er samen van willen genieten. De millennials (geboren tussen begin jaren 80 en eind jaren 90) hebben wat reisconsumptie betreft de babyboomers ingehaald. Deze jonge ouders nemen de buggy mee op reis en worden beïnvloed door Instagram; ze zien jonge vrouwen als Kim Kardashian, die hun kinderen overal mee naartoe nemen. Bovendien krijgt deze generatie kinderen op latere leeftijd, wanneer ze al gesetteld zijn, een goede baan hebben en dus de middelen om meer te spenderen aan hun verblijf.”

Daarom gaan we vanaf nu met het gezin naar de Malediven of Ibiza.

“Deze twee bestemmingen symboliseren inderdaad de ommezwaai. Tien jaar geleden ging je als stel op huwelijksreis naar de Malediven. Nu vind je daar, in onze collectie, een tiental hotels, zoals de Soneva Jani en Fushi, die te gekke kinderclubs hebben. Hetzelfde verhaal voor Ibiza. Vroeger was het een feestbestemming. Nu willen de ouders die op het eiland gingen feesten toen ze jong waren ernaar terug, maar op een rustigere manier, om met de kinderen de stranden te ontdekken die door Unesco zijn beschermd en de dennenbossen in het noorden van het eiland. Het hotelaanbod moest zich aanpassen.”

Jérôme Stefanski © National

Wat wil dat zeggen?

“Little Guest biedt een collectie van 350 hotels die voldoen aan meer dan 200 criteria, waaruit blijkt dat ze hebben nagedacht over hoe ze het best gezinnen kunnen verwelkomen. Dit omvat bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om papflessen op te halen bij de receptie en de voorraad luiers aan te vullen. Maar ook dat er een beveiligd zwembad is, dat er autostoeltjes voorzien worden voor transfers en dat er een kindermenu is met meer keuze dan nuggets en friet. En natuurlijk wordt het entertainment niet vergeten. Je kunt het zo gek niet bedenken of een luxe-etablissement heeft het bedacht; in het Ierse Ashford Castle kan een butler bijvoorbeeld het kasteel in legoblokjes op de kamer bezorgen, onder een zilveren stolp. Maar het doel mag ook niet zijn om koningen van de kinderen te maken.”

Hoe ga je dat voorkomen?

“Het belangrijkste is om kinderen ervaringen te laten opdoen. Op Korfoe zijn we bijvoorbeeld adviseur voor de bouw van de Ikos-kinderclub. We hebben een concept bedacht rond de helden van het oude Griekenland. Het kind krijgt de kans om tijdens zijn vakantie kennis op te doen of een ervaring te beleven – om astronoom, supersporter of tuinman te worden. Er wordt een volledig programma opgesteld om dit doel tijdens het verblijf te bereiken, en hij moet daaraan meedoen.”

Moeten hotels ook hun kameraanbod aanpassen?

“Er is een enorme evolutie geweest in de structuur van de accommodatie, wat voor hotels vaak dure ingrepen met zich meebrengt. Het is absurd dat je een grote woonkamer hebt, maar geen ruimte om comfortabel een extra bed te plaatsen. Nu denkt men meer aan onderling verbonden kamers en familiesuites. In sommige luxehotels vind je nu ook stapelbedden, zoals in het Crétan Malia Park in Griekenland, waar je bungalows hebt met stapelbedden die minder plaats innemen. Je kunt je afvragen waarom een stapelbed nog geen standaard is in het luxefamiliehotel.”

Cretan Malia Park, Griekenland © National

Zijn het vandaag dan de kinderen die de reis bepalen?

“Inderdaad, en uit een onderzoek dat we hebben gedaan blijkt dat vanaf de leeftijd van vijf jaar in één op de twee gezinnen het kind de keuze van de vakantie beïnvloedt. Een voorbeeld: voor haar tiende verjaardag wilde een jonge Harry Potter-fan naar Londen. Haar moeder koos een hotel uit onze collectie en vroeg ons koekjes te laten bezorgen met de personages in de film erop. Onze conciërgeservice kon dat regelen. Hier was het het kind dat de bestemming had gekozen. Dit ervaren wij ook bij de Ikos-hotels. Zo heeft het Sani Resort, in Griekenland, een Nadal-academie opgericht. Een familielid van de beroemde tennisser is in de zomer aanwezig en kan advies geven aan kinderen met een passie voor tennis. Ze hebben ook een Chelsea Academy volgens hetzelfde principe. Dit zijn duidelijk elementen die een keuze beïnvloeden.”

En tieners, hoe kan de luxehotelindustrie hen verleiden?

“Dat is een moeilijke leeftijd. Aan hotels die een tienerclub willen opzetten, adviseren wij bijvoorbeeld om die ver van de kinderclub te organiseren, zodat ze zich niet geassocieerd voelen met de kleintjes. Ook de keuze van de begeleider is cruciaal. Dat kan bijvoorbeeld een man met tattoos zijn, iemand met wie de tiener zich kan identificeren. Het is prima dat ze mocktails leren maken, maar we moeten verder durven te gaan. Je kunt een Instagrammer uitnodigen om te leren hoe je de beste foto’s maakt voor de socials. Of verf elke avond een muur wit en laat ze hem overdag taggen. Ook werken wij samen met bekende dj’s om dj-lessen te geven.”

Wordt er ook aan de grootouders gedacht?

“We verkopen inderdaad een aantal intergenerationele reizen. Senioren zijn een goed publiek voor luxereizen met kinderen, omdat zij degenen zijn die ervan genieten. Het belangrijkste is dat elk lid van het gezin zijn draai kan vinden. De grootouders relaxen in hun villa, terwijl de ouders gaan voor een lichaamsverzorging en de kinderen genieten van de activiteiten. Je moet een evenwicht vinden tussen de leden van het gezin. Dat is de basis voor een slim luxehotelbedrijf.”