Museum en onderzoekscentrum over de Holocaust Kazerne Dossin in Mechelen voegt tijdens haar achtste jaarlijkse portrettenceremonie 281 nieuwe foto's toe aan haar herdenkingswand.

Op die manier krijgen de mensen die vanuit de Mechelse Dossinkazerne naar concentratiekampen werden gedeporteerd één voor één een gezicht.

De zoektocht naar portretten van de 25.846 Joden, Roma en Sinti die vanuit de Mechelse Dossinkazerne werden gedeporteerd, is voor Kazerne Dossin heel belangrijk. 'De symboliek van het gezicht geven aan de gedeporteerden, het wegnemen van de anonimiteit en de koele statistiek is voor vele slachtoffers het enige graf dat ze ooit kregen', zegt Veerle Vanden Daelen, adjunct-algemeen directeur en conservator van het museum. 'Achter elk van deze nieuwe portretten schuilen echte verhalen.'

Anna Lambrechts met Sylvain en Marcel Ehrenfeld, ca. 1942, Stadspark, Antwerpen. © Kazerne Dossin

Dit jaar worden 281 foto's aan de herdenkingswand toegevoegd. Het herdenkingsproject 'Geef ze een gezicht' is een werk van velen. Het is niet evident om vandaag nog foto's op te sporen van de slachtoffers. Ampervijf procent van de uit België gedeporteerden overleefde de kampen. Vaak waren alle familiespullen tijdens de oorlog verdwenen. Dat Kazerne Dossin dit jaar toch een grote collectie foto's heeft verzameld, is onder meer te danken aan de bijdrage van Reinier Heinsman, zelf kleinzoon van een Antwerpse Holocaustoverlevende. Als student en vrijwilliger bij Kazerne Dossin slaagde Reinier erin meer dan honderd portretten te identificeren.

Broertjes Marcel en Sylvain Ehrenfeld, ca. 1940, beiden gedeporteerd met transport XXIIB en vermoord in Auschwitz. © Kazerne Dossin

'Het toevoegen van deze foto's aan de portrettenwand betekent enorm veel. Niet alleen voor Kazerne Dossin, maar ook voor de families van de mensen op de foto's die nu voor het eerst foto's te zien krijgen van familieleden die zijn omgekomen tijdens de Holocaust.'

Ondanks de coronamaatregelen en de restricties op reizen organiseert Kazerne Dossin donderdag 26 november voor de achtste keer deze jaarlijkse portrettenceremonie. De herdenking wordt dit jaar online uitgezonden zodat iedereen de herdenking kan volgen.

Op die manier krijgen de mensen die vanuit de Mechelse Dossinkazerne naar concentratiekampen werden gedeporteerd één voor één een gezicht.De zoektocht naar portretten van de 25.846 Joden, Roma en Sinti die vanuit de Mechelse Dossinkazerne werden gedeporteerd, is voor Kazerne Dossin heel belangrijk. 'De symboliek van het gezicht geven aan de gedeporteerden, het wegnemen van de anonimiteit en de koele statistiek is voor vele slachtoffers het enige graf dat ze ooit kregen', zegt Veerle Vanden Daelen, adjunct-algemeen directeur en conservator van het museum. 'Achter elk van deze nieuwe portretten schuilen echte verhalen.'Dit jaar worden 281 foto's aan de herdenkingswand toegevoegd. Het herdenkingsproject 'Geef ze een gezicht' is een werk van velen. Het is niet evident om vandaag nog foto's op te sporen van de slachtoffers. Ampervijf procent van de uit België gedeporteerden overleefde de kampen. Vaak waren alle familiespullen tijdens de oorlog verdwenen. Dat Kazerne Dossin dit jaar toch een grote collectie foto's heeft verzameld, is onder meer te danken aan de bijdrage van Reinier Heinsman, zelf kleinzoon van een Antwerpse Holocaustoverlevende. Als student en vrijwilliger bij Kazerne Dossin slaagde Reinier erin meer dan honderd portretten te identificeren. 'Het toevoegen van deze foto's aan de portrettenwand betekent enorm veel. Niet alleen voor Kazerne Dossin, maar ook voor de families van de mensen op de foto's die nu voor het eerst foto's te zien krijgen van familieleden die zijn omgekomen tijdens de Holocaust.'Ondanks de coronamaatregelen en de restricties op reizen organiseert Kazerne Dossin donderdag 26 november voor de achtste keer deze jaarlijkse portrettenceremonie. De herdenking wordt dit jaar online uitgezonden zodat iedereen de herdenking kan volgen.