'Je hoeft niet te vliegen': Duitse spoorwegen tonen alternatieve reisbestemmingen dicht bij huis

Hoe overtuig je reislustigen om het vliegtuig in te ruilen voor de trein? Volgens de Duitse spoorwegen schuilt het antwoord in alternatieve bestemmingen in eigen land, die er even pittoresk of avontuurlijk uitzien.

Duitsland versus Amerika: reizen naar deze lookalikebestemming bespaart je heel wat CO2 © Getty

De zomercampagne van de Duitse spoorwegen heeft wereldwijd de aandacht getrokken. De Deutsche Bahn gebruikte idyllische foto's van Duitse bestemmingen die als twee druppels water lijken op bekende internationale toeristische trekpleisters. Zo wilden ze aantonen dat je niet altijd ver moet vliegen om mooie skylines te zien, uitdagende wandelingen te maken of indrukwekkende natuurfoto's te nemen. Is het Arizona of Rijnland-Palts? Manhattan of Frankfurt? Vancouver of Hünsruck? Door te kiezen voor de Duitse variant, kan je heel wat CO2 besparen, klinkt het bij de spoorwegen. Lookalikes Volgens de Deutsche Bahn reist 72 procent van de Duitsers naar het buitenland tijdens hun vakantie. De spoorwegen toverden dus een campagne uit hun mouw om hun landgenoten te overtuigen dat een staycation ook een optie is, die bovendien je bankrekening niet plundert. Samen met beeldbank Getty Images en het reclamebureau Ogilvy zochten ze via een algoritme lookalike foto's van bestemmingen in eigen land en verder weg. Dankzij enkele influencers gingen de tweelingbestemmingen de wereld rond via sociale media. Via de hashtag #spardirdenflug kan je heel wat dubbelgangerfoto's vinden die bewijzen dat je heus niet altijd ver moet reizen om die Instagramwaardige bestemmingen te bereiken. View this post on Instagram Um die Ecke sieht’s oft auch aus wie im Urlaub – warum nicht mal in Deutschland reisen, um die Freunde neidisch zu machen 😉 Mit dem Sommer-Ticket geht das schon ab 24 Euro je Fahrt - jetzt wieder für alle unter 27! Mehr Infos auf bahn.de/sommer-ticket #spardirdenflug #sommerticket #euredb #quiztime #kanada #deutschland #FFM #hunsrueck #bayern #berlin #reiseziele A post shared by Deutsche Bahn Personenverkehr (@dbpersonenverkehr) on Jun 27, 2018 at 1:09am PDT Groen Een groen imago onderhouden, vergt uiteraard wat meer dan een slimme campagne op poten zetten. Eind augustus beloofde de Deutsche Bahn ook dat ze het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat zullen halveren in hun strijd tegen vegetatie op de sporen. In de plaats van de controversiële onkruidverdelger gaat de Deutsche Bahn meer gebruik maken van mechanische en manuele methodes.